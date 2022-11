La USC gana alumnos en Lugo y reordena su actividad tras lograr el Campus Terra

El campus de Lugo vivió años en el ojo del huracán por la pérdida de alumnos, una situación inquietante que se logró empezar a revertir en los últimos años pero que sigue provocando movimientos de reordenación que tienen calado. La transformación del mundo universitario comprende también la concentración de toda la actividad en la zona universitaria. El cambio de más calado será, en ese sentido, el traslado de Formación de Profesorado.

¿Cuántos estudiantes cursan una carrera en Lugo?

Los datos de matrícula indican que hay este curso 4.182 estudiantes en las aulas de Lugo. La cifra está muy lejos de los alrededor de diez mil que hubo en los dorados años 90 del siglo pasado, pero a pesar de ello también admiten una lectura esperanzadora. Una muestra, el año pasado ya fue un año bueno, de recuperación, eran 3.766.

¿Qué factores tiran a favor del campus lucense?

Hay carreras que son el buque insignia. El gran emblema es Veterinaria, con gran capacidad para atraer alumnos foráneos a una provincia y una comunidad en la que el declive demográfico también empuja a la reducción del número de jóvenes que acuden a la Universidad. Veterinaria tiene este curso 751 alumnos, lo que supone que sube respecto al año pasado, cuando tenía 735 estudiantes.

Pero es Formación de Profesorado la que se lleva la palma en cuanto a matrícula. La facultad suma este curso 991 estudiantes, frente a los 867 del pasado.

¿Por qué Profesorado marca la prioridad en las inversiones?

La situación de la facultad lleva años siendo difícil. La falta de espacio ha dificultado su actividad docente y profesores y alumnos se han quejado repetidamente de los problemas para garantizar en Lugo la formación que los alumnos de otras provincias sí tienen. La falta de unas instalaciones deportivas adecuadas se ha señalado siempre como la principal deficiencia, aunque no la única.

Esa es la realidad que se pretende cambiar con la construcción de un nuevo edificio en el campus, un objetivo en el que se acaba de dar un paso adelante con la cesión por parte de la Diputación de 7.500 metros cuadrados para las nuevas instalaciones.

La obra, con todo, tardará aún un tiempo en llegar. La USC licitó en agosto, por 439.201 euros, la redacción del proyecto de Profesorado, que incluirá un polideportivo que podrá usar toda la comunidad universitaria de Lugo. La adjudicación se acordó el pasado 26 de octubre y los autores tienen hasta el primer semestre de 2024 para presentar el proyecto. Después habrá que hacer la obra.

¿Hay ahora más inversiones en marcha en el campus?

La de Formación de Profesorado es la única gran obra proyectada en estos momentos, lo que no significa que sea la única inversión. De hecho, la gran apuesta en estos momentos es en conocimiento, no en infraestructuras.

La aprobación el año pasado del Campus Terra, que no deja de ser un reconocimiento de calidad, supuso la aportación por parte de la Xunta de cuatro millones de euros (aportará un millón por año) para reforzar el perfil de campus especializado en campos estratégicos como los de agricultura, ganadería, sector forestal y sostenibilidad ambiental.

Pero el reconocimiento del Campus Terra también conllevó el establecimiento de obligaciones para la Universidad.

¿A qué obliga la acreditación del Campus Terra?

La concesión estableció tres objetivos esenciales: mejorar la capacidad para atraer alumnos, reforzar la capacidad investigadora de la Universidad en Lugo y, por último, establecer cambios en la gobernanza del campus. La dualidad Campus Terra-Campus Lugo no puede ser un elemento de distorsión que diluya la marca de especialización, se advertía en el momento del reconocimiento.

Ese proceso de cambios está en marcha y quizás el más llamativo sea el introducido en materia de gobernanza, con la separación de cargos en la cúpula. Por un lado, Francisco Fraga fue nombrado vicerrector del campus y de ordenación académica y, por otra, se encomendó a Elvira López Mosquera la dirección del centro especializado Campus Terra.

De especial calado es el objetivo de reforzar la labor investigadora en el campus de Lugo, campo en el que se juega dar una identidad más sólida al proyecto universitario de la ciudad. Es un reto que, a la vez, no deja de tener nexos con la propia economía local.

¿Y qué se hace para reforzar la matrícula en las aulas?

Encontrar la fórmula mágica sería la cuestión. En todo caso, está claro que hay que procurar que aumente el alumnado en titulaciones como las ingenierías que ofrece la Escola Politécnica.

Ese centro, uno de los de mayor capacidad del campus, tiene este curso 242 alumnos, por lo que ha crecido algo respecto a los 219 del curso pasado. Pero las cifras indican que se está aún lejos de superar la crisis de las ingenierías, que es general de todas las universidades, no solo de Lugo.

La situación no deja de generar inquietud en el campus y el comienzo del curso disparó, de hecho, la preocupación en centros como la Politécnica o la facultad de Ciencias, ello a pesar de que en esta la matrícula subió bastante este curso, pasando de los 473 alumnos del año pasado a los 556 alcanzados este.

Así, en los centros se dispararon en octubre las especulaciones sobre la posibilidad de que la USC suprimiera algunos de los títulos ofrecidos en Lugo. La dirección de la Universidad rebajó la tensión y aclaró que no contempla ajustes inmediatos por la baja matrícula de algunos títulos. En este momento, solo se valoran propuestas de acción, aclaró.

Un cambio simbólico

A vez que se trabaja en el proceso de ordenación del campus, la USC abordó la restructuración de usos del edificio de su icónica sede en el centro de la ciudad. La dirección de la Universidad insiste en que el cambio en el Vicerrectorado es administrativo y que potenciará la vida cultural y abrirá una tienda que cree que dará proyección.

El cierre en octubre de las oficinas del Vicerrectorado, que supuso el traslado al campus de alrededor de un decena de trabajadores, ha acabado por desatar un mes después una marejada política en la ciudad, ya que varias semanas después del cierre de esos despachos hay políticos que han empezado a temer la pérdida un símbolo que, creen, puede ser también un motor del centro de la ciudad.

La dirección de la USC, sin embargo, niega la mayor e insiste en que lo que hay en Lugo es una "reformulación" de los usos del edificio del Vicerrectorado. Es más, defienden que lo que se va a hacer es reforzar los valores positivos del edificio.

Así, en la Universidad defienden que se han trasladado servicios administrativos por criterios de eficacia y que eso no supone que se renuncie a la actividad en el Vicerrectorado, donde la USC prevé abrir una tienda, en la que se venderá el merchandising de la Universidad. Sostienen que la Unitienda tendrá más repercusión pública en la ciudad que unas oficinas en las que se hacía trabajo administrativo.

Ese establecimiento es una forma más de proyectar la imagen de la ciudad entre turistas y peregrinos, cuyo paso por la zona en la que está el edificio del Vicerrectorado es obligado.

La dirección de la Universidad reitera también que el objetivo es reforzar en el simbólico edificio del casco histórico, situado frente a la muralla y la catedral, la oferta cultural que lanza la USC en colaboración con las instituciones locales.

Las actividades culturales, que incluirán también la organización allí de exposiciones, serán la clave para sacar realmente partido al edificio y para que los ciudadanos aprovechen esa infraestructura, defiende la USC.

También en el edificio del centro se mantendrán los actos institucionales de la Universidad en Lugo, algunos ya la próxima semana, avanzan.

LUGO VERSUS SANTIAGO. En la ciudad no faltan voces críticas que ven en la decisión sobre el uso del edificio del Vicerrectorado una discriminación de Lugo frente a Santiago, donde está la sede central de la USC.

Pero la USC niega que se pueda hacer esa lectura y señalan que, por ejemplo, en Santiago ahora se cierra por la tarde el edificio del Rectorado, que antes se mantenía abierto todo el día.

Como en Lugo, se va a abrir la tienda de la USC en el edificio histórico más simbólico de la USC en Santiago, el pazo de Fonseca, destacan.

La USC también recuerda que en Santiago cerró, y cedió al Concello, otro edificio: la casa de Jimena y Elisa, donde antes había varios servicios universitarios. Fue en 2019.



Controversia Política | Lara Méndez ve un "debate innecesario" y el PP ve un ataque al centro

La alcaldesa, Lara Méndez, sostuvo este miércoles que se ha creado un "debate innecesario" sobre la situación del Vicerrectorado, ya que lo importante es la promoción y la generación de actividad en el centro y cree que eso se logra con el proyecto cultural de la Universidad e incluso con la tienda proyectada, no con el trabajo administrativo, dado que no importa tanto dónde se haga esa labor, opinó.



Su hubiera un desmantelamiento del Vicerrectorado ella sería la primera en dar la voz de alarma, pero no cree que sea el caso, dijo, a la vez que explicó que tiene una interlocución constante con la USC.



La candidata del PP, Elena Candia, en tanto, acusó a Méndez de "minimizar" el cierre y de ser "cómplice" de una decisión que resta servicios al casco histórico.



La medida, opinó, "descapitaliza" el centro y es un ataque a una zona que debe ser el motor de la ciudad. La rehabilitación del edificio, apuntó, significó en su día el compromiso de la USC con el patrimonio de la ciudad, opinó.



La portavoz de CS tiene concertada desde hace días una entrevista con el rector para hablar de la decisión sobre el Vicerrectorado y dijo que considera fundamental que la USC juegue un papel estratégico en la vida de nuestro casco histórico.