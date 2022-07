La USC distingue a Rigueiro por sus 30 años como investigador y divulgador

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) reconoció el martes los más de 30 años de trayectoria profesional de una de sus figuras más notables en el Campus Terra, el catedrático de Producción Vegetal Antonio Rigueiro.

Para homenajear los muy especiales servicios prestados a esta institución académica relativos a la docencia, la investigación, la gestión y la transferencia de conocimiento más allá de las aulas el rector compostelano, Antonio López, le impuso la insignia de oro, la mayor de las distinciones que entrega la Universidad.

Antonio Rigueiro agradeció poder ser parte de la historia de la USC al ser galardonado con una medalla "coa que algún día soñei", recordando que "pese a ser una distinción nominativa, isto non sería hoxe posible sin a colaboración dos membros do grupo de investigación" que impulsó y que hasta hace poco dirigió.

Recordó en su intervención su trayectoria vital vinculada durante más de 30 años a la USC como profesor, investigador y gestor. Desde sus inicios como "neno labrego que estaba destinado a ser agricultor" y por el que sus padres y tíos, naturales de la casa de Carballo de O Incio, apostaron para que estudiara una ingeniería en Madrid. Finalmente se decidió por la de Montes, donde detectó su vocación docente al ayudar a sus compañeros con problemas y la identificación de plantas en el jardín botánico de la Universidad Politécnica.

Tras repasar sus estudios superiores, relató el inicio de su carrera investigadora como botánico en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, para después resaltar el que considera el logro más importante de su vida profesional: conseguir la creación en 1993 de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, en la que se integraron tres titulaciones agroforestales en este centro.

Además, consideró otro hito fundamental en su biografía la creación del grupo de investigación sobre sistemas silvopastorales, considerado pionero a nivel internacional.

El profesor, homenajeado ayer en un acto que colmó la Casa do Saber, recordó que no se retira para siempre sino que continuará colaborando como profesor emérito, por lo que "non é unha despedida", es un paso más en su carrera académica. Se despidió así con un "pido perdón polos erros e douvos as grazas polo resto".

FIELES COLABORADORAS. En este acto intervinieron dos miembros de su grupo de investigación. La catedrática Rosa Mosquera destacó la importancia de su amplia producción científica con más de 100 publicaciones en las que desarrolló "unha visión holística da natureza» y "uns sistemas agroforestais" que ya son medida del desarrollo rural.

La directora de la Politécnica Superior, Rosa Romero, definió a Rigueiro con tres características: "bonhomía, espírito colaborador e cunha capacidade crítica coa síntese na resolución conciliada dos conflitos".

"Un universitario senlleiro"

El rector de la USC, Antonio López, calificó a Rigueiro como "un dos nosos" que siempre será "un universitario senlleiro que non ten igual". Añadió que "os méritos que atesoura Antonio desde que chegou en 1987 proban que esta concesión é acertada".



Gran valor

Todos los intervinientes coincidieron en que su «carácter excepcional» lo convierte en un gran valor para la USC.