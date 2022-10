La USC descarta ajustes inmediatos por la baja matrícula en títulos de Lugo

La USC está "analizando" los datos de matrícula de los grados del campus que captan menos alumnos y "valorando propostas de acción". El proceso está en marcha, pero no se contemplan medidas inmediatas ni está en estos momentos sobre la mesa la supresión de títulos con baja demanda, aseguró María José López Couso, vicerrectora de Titulaciones e Internacionalización de la Universidad de Santiago.

El problema de la baja matrícula afecta especialmente en estos momentos a grados de la facultad de Ciencias y de la Escola Politécnica Superior. Entre las titulaciones con una situación más precaria están Enxeñaría de Procesos Químicos y varias de las ingenierías que ofrece la Politécnica, como Civil y Forestales. La situación genera inquietud en el campus.

López Couso recordó que hay un decreto de la Xunta que establece que los títulos deben tener un número mínimo de alumnos, pero sostuvo que en estos momentos lo que toca es trabajar con sosiego, hablando con los centros, con el resto de universidades gallegas y con la Secretaría Xeral de Universidades para buscar soluciones a los títulos con menos alumnos.

La vicerrectora dijo que la evolución del mapa de titulaciones es algo "natural" y subrayó el hecho de que el campus logró aumentar un 40% la matrícula en los últimos años gracias a nuevas titulaciones de gran demanda, como Robótica o Bioquímica.

El boom de esas titulaciones deriva de nuevas tendencias sociales y económicas y la evolución del mapa de títulos es algo normal, pero tampoco implica que estudios que tienen baja demanda de alumnos en este momento no correspondan a perfiles profesionales demandados. Es lo que ocurre con las ingenierías, destacó Couso, que remarcó que el fenómeno de baja demanda de esos estudios se da en toda España.

De cara al futuro se podría pensar en ir hacia titulaciones interuniversitarias o ir, donde se estime que es viable, a la sustitución de unos grados por otros nuevos, apuntó Couso, que reconoció que hay que estar atento a las demandas de la sociedad y de las empresas. Pero lo primero es estudiar la situación y negociar, afirmó.

Se descarta revisar Xestión Cultural a la espera de que su situación sea coyuntural

Xestión Cultural, título puesto en marcha hace solo un año, está entre los de menos demanda del campus este año. Pero se trata de un grado nuevo y la USC no se plantea en estos momentos revisarlo, ya que se espera que lo ocurrido este curso sea algo coyuntural.



En Xestión Cultural quedaron vacantes 16 de las 20 plazas que se ofrecen en la modalidad semipresencial y 18 de las 25 que hay en presencial.



En Relacións Laborais hay 45 plazas y no se cubrieron 30 y en Paisaje no hubo demanda para 39 de las 49 plazas.



En Procesos Químicos Industriales quedaron vacantes 24 de las 45 plazas y en Enxeñaría Forestal no se cubrieron 34 de los 45 puestos disponibles para el primer curso.

En el caso de Lugo, al ser un campus periférico, la exigencia de la Xunta es menor que en Santiago y se exigen 45 matrículas mínimo para sostener las titulaciones.