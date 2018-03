La USC ampliará las visitas a la Domus do Mitreo cuando sea un museo suyo

Como estaba previsto desde hace meses, la Domus do Mitreo, la sala arqueológica situada al lado de la sede de la USC, pasará a estar gestionada por esta institución, en virtud de un convenio que firmó ayer el rector, Juan Viaño, con la alcaldesa, Lara Méndez. Mediante este acuerdo, ambas instituciones mantienen la titularidad, pero la USC asume la gestión de este espacio, que musealizará con intención de darle "unha proxección moito maior", indicó Viaño.



Entre los cambios que traerá esta modificación, se incluye una mejora de los horarios y días de visita, así como el desarrollo de iniciativas docentes y de investigación alrededor de este bien patrimonial.



La Domus do Mitreo, que recibió el año pasado 15.000 visitantes y seguirá integrada en la red municipal de museos, "é un espazo que apareceu coas excavacións e que se convertiu en visitable, pero non é exactamente un museo, serao a partir de agora", explicó el rector, que señaló que aún queda trabajo por hacer para definir detalles. Uno de esos aspectos pendientes es el personal, aunque Viaño matizó que, a su parecer, "é a universidade a que se ten que facer cargo da xestión e toda a estrutura porque é un museo universitario".



El museo ocupará también la sala superior de la ampliación del vicerrectorado y, según el rector, se pondrá en marcha dentro de unas semanas. "Un museo destas características é unha peza única. Ter a sorte de atopar un xacemento destas características no ámbito dun edificio público e poder visitalo in situ é un valor importantísimo", indicó el rector.



La regidora señaló que al estar físicamente en el vicerrectorado "pode ser bo esa xestión por parte da Universidade" y que el convenio "beneficia especialmente á cidade de Lugo".