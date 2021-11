La USC adelanta las elecciones a rector y el voto será telemático

El mundo universitario se reunió este lunes en Lugo para festejar la festividad de San Alberto Magno y la noticia del encuentro acabó siendo el adelanto de las elecciones a rector, que se celebrarán el próximo 23 de febrero.

El adelanto es de solo dos meses, ya que los comicios solían celebrarse en abril, pero puede provocar una carrera contrarreloj para la conformación de candidaturas, si es que se constituyen. De momento solo se da por hecho que optará a la reelección el actuar rector, el lucense Antonio López.

Pero tanto más que por el adelanto de fechas, estas elecciones para dirigir la USC pueden ser rompedoras por el sistema de voto, que se será completamente telemático.

Así, la USC avanzó que la emisión de votos se hará desde un dispositivo conectado a internet y que los sufragios irán a parar a una urna digital segura, situada en un recinto protegido y bajo custodia de la comisión electoral central de la universidad.

El proceso conlleva la renovación de los representantes de todos los sectores en el claustro universitario

La institución aseguró que garantizará que la infraestructura tecnológica que dará soporte al sistema electoral contemple las medidas de seguridad que permitan el perfecto funcionamiento durante el plazo de emisión de votos, así como el secreto y la privacidad del votante, la integridad del voto y un escrutinio disociado.

Pero antes de la votación, hay una serie de procesos que ya se han puesto en marcha. Desde ayer ya se puede realizar la consulta individualizada de inclusión en los censos provisionales y el próximo día 29 se publicará el censo definitivo de electores. La presentación de candidaturas se podrá formalizar del 30 de noviembre al 13 de diciembre. La proclamación oficial de listas será el 14 de febrero y del 15 al 21 de ese mes se desarrollará la campaña electoral.

Las elecciones en la USC no serán, por lo demás, para elegir solo al rector. El proceso conlleva la renovación de los representantes de todos los sectores en el claustro universitario y también de los representantes de los estudiantes en las juntas de centro.

Con el calendario fijado para los comicios, la previsión es que la proclamación definitiva del nuevo rector pueda hacerse el 9 de marzo del próximo año.

A principios de septiembre se anunció que la Xunta otorgaba al de Lugo la acreditación como campus especializado en las áreas estratégicas de agricultura, ganadería, sector forestal y sostenibilidad ambiental

Ese plazo se podrá cumplir si no es necesaria una segunda vuelta electoral y con ello se cumpliría el objetivo declarado en la convocatoria electoral: facilitar al equipo de gobierno estar al mando a tiempo para elaborar los presupuestos de la institución académica.

Hasta ahora, apuntaban ayer fuentes universitarias, las elecciones se celebraban en abril y eso suponía que con los plazos de proclamación el nuevo equipo rectoral prácticamente no podía realmente empezar a trabajar antes del verano y la llegada de las vacaciones hacían muy complicado poner en marcha a tiempo el presupuesto propio y la agenda de gestión del nuevo rector.

De momento está asegurada la concurrencia de Antonio López, que lleva casi cuatro años al frente de la USC, un periodo que en Lugo ha estado marcado por la estrategia de fortalecer y renovar titulaciones con miras a consolidar la oferta universitaria en la ciudad. Este último curso, por ejemplo, se implantó en Lugo un título en gestión cultural, pero en los últimos años se pusieron en marcha algunas de las titulaciones que han ayudado a despegar la matrícula, como las de bioquímica o robótica.

Fruto de algunos de los logros de estos años, el campus tiene ahora por delante también nuevos desafíos. Así, a principios de septiembre se anunció que la Xunta otorgaba al de Lugo la acreditación como campus especializado en las áreas estratégicas de agricultura, ganadería, sector forestal y sostenibilidad ambiental.

La acreditación de campus se centra en los centros más emblemáticos y que, en cierto modo, son motor del sistema universitario lucense

Para fortalecer y seguir desarrollando ese carácter de campus especializado, la Xunta invertirá cuatro millones a lo largo de los próximos ejercicios para seguir consolidando la estructura universitaria de la ciudad.

La acreditación de campus se centra en los centros más emblemáticos y que, en cierto modo, son motor del sistema universitario lucense, es decir, todos aquellos relacionados con el sector agrario, forestal o medio ambiental.

No obstante, la USC tiene entre sus ideas otros proyectos clave no solo para el campus, sino también para la ciudad. Así, por ejemplo, está cerrado el acuerdo con Educación para que la facultad de Formación do Profesorado se traslade al campus, lo que permitirá que sus actuales instalaciones pasen a la Consellería de Educación.

El acuerdo, cerrado por el actual rector, conlleva la construcción en la zona del campus del pabellón deportivo que Profesorado precisa para formar a sus alumnos.

Está en marcha también el proceso para la puesta en valor de la vaguada y el anfiteatro.