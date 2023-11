La USC achaca a la falta de alumnos y el riesgo de financiación el cierre de grados

La vicerrectora de Titulaciones e Internacionalización de la USC, María José López Couso atribuyó ayer a tres factores, la falta de alumnos, la duplicidad de títulos y el riesgo de financiación, que se vayan a suprimir tres grados en el Campus Terra de Lugo, Paisaxe y Enxeñaría Civil en la Escola Politécnica Superior (EPS) de Enxeñaría y Procesos Químicos Industriais en la facultad de Ciencias, así como que Agrícolas y Forestais se tengan que compaginar con los campus de Ourense y Pontevedra, respectivamente, de la Universidade de Vigo.

"Os datos de captación de estudantado non son bos", aseguró la vicerrectora, que agregó que esta situación afecta de dos formas, por una parte, "non se cumpre o mínimo de 45 alumnos que marca o decreto 222/2011" de la Xunta de Galicia y, por otra parte, "este aspecto non contribúe ao incremento dun 10% de alumnado total comprometido no marco do Campus Terra, proxecto de campus de especialización que achega un financiamento de 4 millóns de euros ao de Lugo".

Esa normativa autonómica de hace 12 años establece que en los campus periféricos, como el de Lugo, los grados tienen que tener un mínimo de 45 alumnos de nuevo ingreso.

Paisaxe tiene este curso 9 y tiene prevista la incorporación de otros tres de intercambio, que proceden de Brasil. Enxeñaría Civil y Forestales tienen 25 cada una, cifra que no alcanza Procesos Químicos Industriais.

Uno de los caballos de batalla de esta reestructuración que amenaza al Campus Terra es Agrícolas, grado duplicado con la Universidade de Vigo. En la junta de facultad de la EPS celebrada el pasado viernes, a raíz de la que se ha aireado el malestar de la comunidad educativa del centro por este profundo cambio, se detalló que cuenta con 56 alumnos, entre los que accedieron por la Abau –antigua selectividad–,, FP, intercambio, otras titulaciones y que cursan el doble grado con Forestais. Sin embargo, a la hora de aplicar esa remodelación solo se tienen en cuenta los que entran tras aprobar la prueba de acceso a la universidad, por lo que no alcanza esos 45 que se exigen.

"Para os efectos internos da Universidade todos estes estudantes son contabilizados. Dende a USC achéganse os datos de matrícula de todas as titulacións á Secretaría Xeral de Universidades e logo é esta quen determina o cumprimento ou non das condicións establecidas", explicó López Couso.

Por otra parte, la vicerrectora dio cuenta de que Paisaxe, título conjunto con la Universidade da Coruña (UDC), recibió en septiembre un informe desfavorable de la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta para la propuesta de modificación que se elaboró a finales del curso pasado.

Como el grado no alcanza ese número mínimo de estudiantes de nuevo ingreso y el informe preceptivo de la Xunta es desfavorable la UDC, que es la responsable del grado, "ten previsto iniciar o proceso de extinción desta titulación", apuntó López Couso.

Si Agrícolas y Forestais, debido a su duplicidad, se van a convertir en titulaciones interuniversitarias con Vigo, no sucederá lo mismo con Enxeñaría Civil, que está en la misma situación con la institución académica herculina.

"A pesar dos reiterados intentos da USC para chegar a un acordo coa UDC e participar nun título interuniversitario neste ámbito, a resposta foi negativa, dado que a UDC poderá cumprir o requisito do número de estudantes mediante a fusión das súas dúas titulacións", explicó la vicerrectora.

López Couso, que aboga por adecuar la oferta de títulos de los centros a las necesidades de la sociedad, puso como ejemplo los grados de reciente implantación, como Robótica, Empresa e Tecnoloxía o Bioquímica, que, a su juicio, son "o motor de incremento substancial da matrícula de estudantado de novo ingreso no campus de Lugo", que pasó de 660 en el curso 2019/20 a superar los 850 en el actual.

Aún sin nuevas titulaciones para compensar

La merma para el Campus Terra parece evidente. Perderá en los dos próximos cursos tres grados y tendrá que compartir dos con otra universidad. A cambio no estrenará en principio titulaciones y la USC no explica cómo se logrará ese aumento del 10% en alumnos.



López Couso aseguró ayer que "se valorará a oportunidade de presentar propostas de novas titulacións no futuro próximo", ya que la oferta de la USC "ten que estar nun proceso continuo de revisión e actualización".

La carrera de Agrícolas fue el germen del campus lucense con su implantación en 1967

El malestar que recorre la comunidad educativa de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría por la supresión de dos de sus cinco grados y la compartición de otros dos se debe no solo a la merma de su oferta educativa, sino también a que se prescinde de titulaciones apegadas a la base de la especialización del Campus Terra y a uno de los principales motores económicos de la provincia, el sector agroalimentario.

Uno de los grados afectados, el de Agrícolas, tiene también un significado simbólico para el campus de Lugo, pues esta carrera fue su germen, cuando se comenzó a impartir hace más de medio siglo, en 1967, en la desaparecida escuela de Peritos que se encontraba en la Avenida de Madrid. Precedió al Colegio Universitario —actual facultad de Ciencias— y a la facultad de Veterinaria.

Se implantó 27 años antes de que se duplicase la titulación en el sistema universitario gallego con la puesta en marcha en 1994 en el campus de Ourense, que depende de la Universidade de Vigo, con quien tendrá que compaginar los estudios en los próximos cursos.

Forestais también tiene una larga trayectoria en el campus de Lugo. Se implantó en 1990, dos años antes que la titulación del campus de Pontevedra.

Enxeñaría Civil también ha superado la mayoría de edad. Comenzó a impartirse en 2003, el mismo año que en la Universidade da Coruña, aunque con especialidades diferentes.

Estas tres titulaciones experimentaron adaptaciones desde 2015 a las propuestas de la Secretaría Xeral de Universidades. Los otros dos grados que serán suprimidos, Procesos Químicos Industriais y Paisaxe, son más noveles. El de la facultad de Ciencias se implantó en el curso 2010-11 y el segundo hace cinco años.