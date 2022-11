La USC abrirá la tienda antes de Navidad e inicia el programa cultural Impluvium

El rector de la USC, Antonio López, fue claro y rotundo a la hora de adelantar sus planes para el pazo de Montenegro, la ya antigua sede del Vicerrectorado del campus lucense: "Nunca se nos pasou pola cabeza pechar este pazo, nin abandonar a ubicación da USC no casco histórico de Lugo, nin desmantelar o campus".

Con estas tres frases, Antonio López quiso este viernes —en rueda de prensa— desmentir por completo que el pazo de Montenegro se vaya a quedar vacío y sin uso al trasladarse el personal de Cultura a otras oficinas del edificio Intercentros, en el campus.

"Isto é só un cambio dun uso administrativo que tiña este edificio e que agora se vai levar ao campus simplemente porque é máis cómodo, para a xestión, estar alí cerca das facultades, do persoal administrativo e de servizos, do alumnado e do profesorado. E o pazo seguirá manténdose para un uso protocolario, de representación institucional e tamén para actividades culturais, para manter o vínculo coa cidade e mesmo reforzalo", explicó el rector, que comparó esta situación con las funciones del pazo de Raxoi y San Caetano.

Antonio López negó también que se fuese a cerrar el museo del templo de Mitra. A su vez, el vicerrector del campus de Lugo, Francisco Fraga —también presente en la rueda de prensa junto con Elvira López, delegada de la USC en el Campus Terra— adelantó que esta instalación se integrará, en poco tiempo, a la Rede de Museos de la Xunta.

Proyectos

El rector de la USC aprovechó su visita a Lugo para exponer los proyectos que barajan para el pazo de Montenegro durante los próximos meses. El más inmediato será la creación de una tienda con artículos de la USC, que abrirá antes de la Navidad.

A su vez, se creará el programa cultural Impluvium —en referencia a un estanque de recogida de agua de lluvia que había en los atrios de las casas romanas—, al que se acogerán varias actividades y exposiciones. Este programa convivirá con el que se está llevando a cabo este mes, DivúlgaT, y con el ya tradicional Lugo Cultural.

El rector anunció, asimismo, que el pazo acogerá varios cursos, organizados por la Xunta, dentro del plan Corresponsables, a través del cual se dará formación en primeros auxilios y otros temas y avanzó que por allí "pasarán máis de 500 persoas en cinco meses". Además, el pazo acogerá una reunión de directores de hospitales veterinarios de España.

Un docente por cada diez alumnos

El rector de la USC quiso demostrar este viernes el compromiso que existe con el campus de Lugo y, para ello, echó mano de una serie de datos y porcentajes. Por ejemplo, la ratio de profesores por alumnos, que es, según López, de "un docente por cada diez estudantes, case a metade da que hai en Santiago".

En el Campus Terra hay pues más profesorado por alumno que en el de Santiago pese a que la cifra de matriculados es más baja. "Os matriculados representan en Lugo só un 15 por cento do total do alumnado da USC, mentras que o cadro docente deste campus supón o 22 por cento do profesorado universitario", indicó el rector.

Antonio López también afirmó que se crearon 57 plazas de ayudante doctor en los últimos cuatro años en el campus de Lugo, de un total de 205 en la USC. En este mismo tiempo, también salieron 21 plazas de profesorado contratado doctor y otras 22, de catedrático.

Esta realidad prueba, según Antonio López, el compromiso de la USC con el campus de Lugo al tiempo que agradeció la colaboración siempre mostrada por la Diputación y el Concello.