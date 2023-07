La URSS cartografió la ciudad de Lugo en los 70, en plena guerra fría

El mapa está fechado en 1976. En él aparecen la ciudad de Lugo y sus calles, además de los alrededores, el río Miño y unos detalles topográficos realmente detallados. Nada en particular que no pudiera tener cualquier callejero de la época salvo por una sorprendente excepción: todas las calles, lugares y explicaciones están escritas en caracteres cirílicos, porque sus autores pertenecían al Ejército de la Unión Soviética. En plena guerra fría, la URSS cartografió Lugo a la perfección.

El plano de la ciudad pertenece a la colección del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), y esta incluido en el extenso paquete de mapas de la URSS que este centro adquirió a finales del siglo pasado a East View, una empresa que se había hecho con numeroso material tras la disolución de la Unión Soviética. El instituto catalán aún tardó otros tres lustros en el estudio y digitalización de los documentos, al menos de parte de ellos, hasta su publicación en 2014.

En los fondos figuran mapas de unas doscientas ciudades de todo el mundo, muchas de ellas españolas. Y junto a urbes a las que todo el mundo puede conceder una innegable relevancia estratégica, como Barcelona, Sevilla o Valencia, aparecen otras que en principio nadie hubiera anotado entre los objetivos de la guerra fría, como Pontevedra o, en este caso, Lugo.

La razón es: ninguna. Lo explica la responsable de la Cartoteca de Catalunya, Noelia Ramos: "No sabemos decir cuáles eran las razones por las que la Unión Soviética eligió cartografiar unas ciudades y otras no. No es sistemático. En realidad, parece que no era solo por cuestiones militares, era casi para tener información para gobernar. Ellos pensaban que estaban ganando la guerra fría y necesitaban saber de los terrenos y tener identificados edificios civiles, no solo los militares, las comunicaciones... fueron haciendo una cartografía de todo el mundo, es muy ambicioso".

No era nada diferente a lo que también estaban haciendo los estadounidenses, si bien en España con autorización del Gobierno. Noelia Ramos considera que "como la URSS también tenía satélites podía hacer una cartografía bastante bien hecha. Y es verdad que estos mapas tienen muy buena topografía, en el caso de las ciudades seguramente también tenían informadores en el terreno". Ramos, no obstante, recomienda recurrir al libro Red Atlas, en el que John Davies y Alexander J. Kent abordan toda esta información salida de los mapas soviéticos, para buscar explicaciones más exhaustivas.

ESTÉTICA CUIDADA. Según este trabajo, detalla la jefa de la Cartoteca, "los hacían con vuelos de satélite y cartografía privada", como mapas que los soviéticos pudieran conseguir sobre el terreno, desde los realizados para uso turístico a los que se pudieran conseguir en los propios ayuntamientos. Lo que destaca en todos ellos, eso sí, es la calidad de los detalles topográficos, además de estar bastante actualizados para la época en la que se crearon "y realizados, a pesar de ser militares, con una estética muy cuidada".

En el caso del de Lugo que conserva el referido instituto, vienen señalados algunos puntos de interés en diferentes colores, como la catedral, la fábrica de Frigsa, algunos puntos del Miño que consideran minicentrales eléctricas o el polvorín militar que en esa época había en As Gándaras.

También se informa con bastante precisión, todo en ruso, de la situación geográfica de la ciudad y las urbes más próximas, que tenía 63.000 habitantes, según del censo de 1970, y la descripción de las calles de la ciudad, algo en lo que parece que les llamó especialmente la atención la enorme diferencia entre la distribución del centro y la de los barrios que entonces iban creciendo. También detectaron a la perfección un aspecto que aún hoy cualquiera podría destacar: "La ciudad no tiene un sistema de planificación unificado".

La descripción es tan detallada que incluso incluye el tipo de piedra que predomina en la zona y el usado en las casas, así como el uso agrícola que se da a las tierras del entorno y a sus huertas. "Los bosques de los alrededores de Lugo son por lo general de frondosas (encinas, castaños, arces), con menos frecuencia de coníferas (principalmente pinos)", informaban los autores del mapa a los militares soviéticos por si necesitaban usarlo y saber de qué podían abastecerse.

"Los soviéticos intentaron cartografiar absolutamente todo el mundo", insiste Noelia Ramos. Lo que probablemente nunca se sabrá es por qué la URSS decidió que situar Lugo dentro de ese mundo era tan importante como para fotografiarlo con un satélite y mandar a gente sobre el terreno.