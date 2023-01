Urgencias del Hula reciben una media de casi 300 pacientes al día en este inicio del año

Urgencias del Hula recibe en este comienzo del año cerca de 300 pacientes al día, entre casos pediátricos, de adultos y obstétricos, lo que se equipara a los niveles prepandémicos. En realidad, el conjunto de las urgencias incluso superó esa cifra ya en la segunda quincena de noviembre, cuando se observó un claro incremento de las pediátricas con un aumento de la circulación del virus respiratorio sincitial. Ahora la situación ha cambiado y son las urgencias de adultos las que soportan más presión, fundamentalmente debido al aumento de infecciones respiratorias y al hecho de que se están viendo ahora el resultado de las interacciones navideñas.

La peor jornada en el servicio de este mes de enero fue precisamente el primer lunes laborable tras las Navidades, el día 9, cuando solo de adultos ya recibió 300 pacientes. Se trató de un incremento de la presión asistencial en cierta manera esperada: los lunes son días complejos en Urgencias, ya que recibe casos acumulados del fin de semana, y ese lo fue especialmente porque el viernes anterior también fue festivo.

Si bien los casos que se ven en este arranque del año son algo superiores a los que se recibieron en el mismo período del año pasado, no ha variado la tasa de ingreso para esta época. Un 18% de las personas que llegan a Urgencias acaban siendo hospitalizadas y el director asistencial del área sanitaria, Rafael Monte, asegura que "el Hula no tiene problemas de camas" por lo que su paso por el servicio no se prolonga esperando por una.

Monte destaca el hecho de que –pese a que estas de invierno son semanas complicadas en un servicio como el de Urgencias que además tiene a varios profesionales de baja– los facultativos están haciendo "un gran esfuerzo" para poder dar cobertura a toda la demanda.

También recuerda que, para los pacientes con una patología no urgente, el incremento de la presión asistencial puede suponer más espera para la patología no urgente, pero hace hincapié en que el triaje permite que los casos urgentes sean atendidos de forma inmediata.