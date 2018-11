Urbaser recoge cada día de la muralla 3,5 kilos de heces de perro

LUGO. Los datos producen estupor. Urbaser, la concesionaria del servicio municipal de limpieza, recoge cada día de la muralla una media de 3,5 kilos de excrementos de perro. Lo hace en dos turnos de limpieza: uno a las diez y media de la mañana, cuando se retiran más de 2 kilos y otros a las seis y media, cuando se llevan 1,5 kilos. Deduce el Concello, por tanto, que o menos propietarios pasean a sus mascotas entre la mañana y la tarde o son más cívicos de los que lo hacen por la tarde y noche.

Los números -que dan la escalofriante suma de 120 kilos de heces al mes; es decir, una tonelada y media anual que sale solo del adarve de la muralla- aparecen recogidos en el libro "Non a tires, embólsaa", un manual de buenas prácticas presentado ayer por el concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, y sus autores: la redactora, Mercedes Pacheco, y el ilustrador, Fran Muñiz.

El Concello repartirá un total de 3.000 ejemplares del libro en establecimientos de la ciudad relacionados con las mascotas, como clínicas veterinarias, tiendas de alimentación de animales o centros de adiestramiento. Irán acompañados de una bolsa reutilizable, una especie de saquito de tela plástico pensado para ser una bolsa de bolsas. El manual estará también colgado íntegro de la web del Concello.

El manual insiste desde el principio en varios puntos. Uno de ellos, que los propietarios de mascotas que se comportan de forma incívica son minoría, algo que parece imposible si se tiene en cuenta la acumulación de excrementos de la que se habla. El segundo es el de que, dado que el mal comportamiento no es generalizado, centrar la campaña en la intensificación de sanciones a los que no recogen las heces de su perro no tendría sentido. Finalmente, también se explica la imposibilidad de colocar papeleras sobre la muralla, ya que se trata de un monumento cuya protección impide alterar su estado original o modificar su estructura.

Aunque la campaña no se dedica exclusivamente a prevenir los excrementos en la muralla, sí comienza refiriéndose al hecho de que, desperdigadas por el adarve, se ven bolsitas, a veces escondidas tras la vegetación o directamente introducidas en los huecos en la piedra. Precisamente la bolsa reutilizable pretende suplir la carencia de papeleras y dar a los dueños de mascotas un lugar donde guardar las bolsitas hasta bajar del adarve.