Ur Teatro amosou o Shakespeare máis divertido na Mostra de Teatro de Lugo

Hai un Shakespeare divertido e fresco que queda ás veces cuberto polo Shakespeare dramático e trascendente. Helena Pimenta, con formación de filóloga inglesa, xa demostrou que sabe tratar con ambos, como amosa na montaxe Noche de Reyes, que pasou este venres pola Mostra de Teatro Clásico de Lugo coa posta en escena da compañía vasca Ur Teatro.

Baixo a forma dunha comedia de enredo, Shakespeare fai preguntas sobre a solidez do xénero ou a clase social como identidades establecidas, e se pregunta se poden cuestionarse con algo tan sinxelo como un intercambio de roupa como o que emprende Viola cando se viste de home tras un naufraxio nunha costa inhóspita. Ela inicia, con lixeira inocencia, unha cadea de equívocos: é desexada por unha muller mentres que desexa un home, quen se sente atraído pola muller.

O Shakespeare máis grave volverá hoxe ao certame que programa a concellería de Cultura coa montaxe de Macbeth, unha obra probablemente posterior, en versión de Gabriela Cortés. Se o disfraz, a burla e a confusión eran os vehículos de Noche de Reyes, esta noite as ropaxes para a a ambición e a crueldade serán as profecías que deben ser cumpridas. Tres irmás de costumes esotéricos anuncian a Macbeth, que será rei se asasina o monarca. A montaxe terá lugar ás 20.30 horas no Gustavo Freire cun prezos que vai dos 6 aos 8 euros.

O teatro eterno continúa mañá co Fuenteovejuna de Lope de Vega ás 18.30 horas no auditorio municipal a un prezo de 5 euros. A versión da compañía Sol y Tierra vai dirixida aos espectadores infantís, sendo tamén comprensible para público adulto.

Sol y Tierra leva a peza ao campo da fábula convertendo o pobo nun rabaño de ovellas e o comendador, nun can para transmitir a través desa animalización os valores da xustiza, a xenerosidade e a colaboración.