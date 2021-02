El 11% de los universitarios lucenses apostó alguna vez dinero en los juegos online

El 11% de los universitarios del campus de Lugo apostó alguna vez dinero en los juegos online para obtener un beneficio económico. Así lo recoge el Estudo epidemiolóxico sobre as adiccións sen substancia no Campus de Lugo: usos e abusos das TIC por estudantes uniersitarios realizado por la facultad de Formación do Profesorado.

Este informe, cuyos autores están adscritos al grupo de investigación educativa Mestura y al Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral, sostiene que el manejo de internet "non está a deparar graves problemáticas" entre los estudiantes del campus lucense actualmente.

El 43,2% de los universitarios consultados reconoció que su dependencia de internet pudo afectar negativamente en ocasiones a su rendimiento académico o laboral. Y el 16.5% manifestó que "case sempre" está alterado o preocupado cuando no está conectado a internet.

A la vez, uno de cada cuatro encuestados reconoció que ve en internet un mecanismo de evasión ante los problemas cotidiano y casi la mitad de los estudiantes (48,2%) abandonó en alguna ocasión sus obligaciones para permanecer conectado a la red.

El estudio, en el que participaron, entre otros, los profesores Pablo César Muñoz Carril y Carmen Sarceda, también apunta que existe una tendencia decreciente en el uso problemático de internet conforme aumenta el rendimiento académico. No obstante, un tercio de los alumnos reconoce tener dificultades para la desconexión a pesar de las advertencias que recibe de su entorno.

Se apunta también que el 70% compra por internet y que nueve de cada 10 alumnos consumen aplicaciones y plataformas de descarga de música y vídeo.