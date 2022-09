Un uniforme en el que apoyarse

Sin ser un trabajo policial propiamente dicho, los agentes de la Policía Local de Lugo realizan multitud de servicios de ayuda humanitaria que resultan vitales. Solo en el último fin de semana, los efectivos se movilizaron para socorrer a varios ancianos que sufrieron caídas, a un hombre en parada respiratoria, a diversas personas con problemas psicológicos y a un chico en estado de embriaguez. Este tipo de intervenciones -que rondan las 300 al año- requieren empatía por parte de los agentes, que se esfuerzan en solucionar problemas que realmente se escapan a sus cometidos. El agradecimiento de los afectados, dicen, compensa.

A lo largo del pasado fin de semana, una patrulla de la Policía de Barrio se trasladó a un domicilio de la Praza do Rei -sobre las seis de la mañana del viernes-, ya que una mujer de 85 años había sufrido una caída a los pies de su cama y no era capaz de levantarse por sus propios medios. Los agentes auxiliaron también el domingo a otra mujer de 77 años en una situación parecida. En muchos de estos casos, los afectados no están solos en sus viviendas, pero sus familiares no son capaces de socorrerlos y piden ayuda al 092.

SALUD. Otra dotación de la Policía de Barrio acudió sobre las diez de la mañana del viernes a la Avenida Infanta Elena tras recibir un aviso porque un conductor estaba sufriendo "una indisposición". Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que el hombre se había encontrado mal y se había bajado de su turismo, después de conseguir estacionarlo, por lo que solicitaron la intervención de una ambulancia. Los servicios sanitarios del 061 atendieron al hombre "por un presunto paro cardiorespiratorio" y lo llevaron al Hula.

También fue trasladado al hospital otro hombre, de 34 años, que se encontraba tirado en la Ronda da Muralla, cerca de A Mosqueira, sobre las tres y media de la madrugada del sábado. Una patrulla acudió al lugar tras recibir varias llamadas y comprobó que el joven se encontraba consciente. Según les explicó, le dolía mucho un hombro y sufría pérdida de movilidad y de memoria.

REACCIONES. Otra de las intervenciones de auxilio humanitario del pasado fin de semana tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde del sábado, cuando la Sala del 092 recibió una llamada porque varias personas estaban montando follón en la vía pública. Los agentes comprobaron que realmente se trataba de una mujer «que utilizaba expresiones sin demasiado sentido». Esta persona estaban acompañada por su hija, quien explicó que su progenitora estaba pasando por una mala época y que se encontraba a tratamiento, por lo que la Policía la tranquilizó y solicitó una ambulancia.

Tan solo unas horas más tarde, una patrulla acudió a un domicilio de la Rúa Ramón Montenegro tras recibir un aviso porque una joven decía que no se encontraba bien. Al llegar, la chica, de 22 años, dijo que su padre le debía dinero, pero el hombre contó que solamente le había facilitado alojamiento a su hija y a otros amigos y que no entendía la reacción que estaba teniendo la joven.

Finalmente, esa misma noche, una patrulla tuvo que intervenir en un establecimiento de hostelería de la Rúa Bolaño Rivadeneira, donde un joven de 25 años se encontraba en estado de embriaguez y había llenado la barra de pañuelos sucios. El joven no quiso recibir ningún tipo de asistencia sanitaria y se marchó del lugar sin ocasionar ningún altercado.