El único acusado de la Carioca que no se declaró culpable también tendrá rebaja de penas

JBR, único acusado que no se declaró culpable en el juicio de la Carioca, ha defendido su inocencia en los dos cargos de los que se le acusa. Lo hizo en una jornada en la que los fallos con las videollamadas y los testimonios de algún testigo solo contribuyeron a añadir confusión al asunto.

De hecho, errores graves en el escrito de la Fiscalía —modificado para incluir las penas pactadas con los otro cuatro acusados— obligaron a suspender la sesión, que se reanudará a las 17.00 horas para darle tiempo al ministerio público a subsanar los fallos.

Todo apunta a que la Fiscalía también modificará sus conclusiones finales para rebajar la petición de pena a JBR y no solo a los cuatro acusados que pactaron.

Al reconocer dilaciones indebidas en el caso a los otros acusados para rebajar sus penas, está obligada también a reconocerlo para el acusado que no pactó.

Las fuentes consideran que la petición de pena final, que se concretará esta tarde, podría quedarse en cinco meses por un delito y cuatro por el otro, en lugar de los iniciales once y nueve. Y eso en caso de ser condenado, algo que no se da por seguro tras la vista de este miércoles.

Los acusados en el juicio de la Carioca. XESÚS PONTE

Una de las testigos no pudo declarar desde Brasil

La mujer a la que supuestamente acosó y realizó proposiciones sexuales el acusado no pudo declarar porque no fue posible localizarla en Brasil. Se leyó su declaración en el juzgado y la que hizo 15 días antes en la comandancia de la Guardia civil, ambas contradictorias. En cualquier caso, la sala ya advirtió de que no tiene por qué tomarlas en cuenta.

El acusado negó haber tenido cualquier contacto o encuentro personal con la mujer, salvo la declaración que le tomó tras realizar una redada en el burdel O Pazo, donde trabajaba ella.

Omisión del deber de perseguir delitos

Respecto al cargo de omisión de deber de perseguir delitos, todo giró en torno a las diligencias sobre un matrimonio de conveniencia, que ya fue juzgado en un caso aparte en el que la mujer fue absuelta de estafa. En este caso, ella sí declaró desde Brasil.

El que era capitán de JBR en el Emume declaró que sí se investigó, pero que no era responsabilidad del acusado hacerlo, y que si se lio la cosa es porque se trataba de hacer un favor a otro agente de la unidad, que era familiar de los afectados.

Ese último agente protagonizó una se las declaraciones más confusas y delirantes, primero por sus problemas auditivos y segundo por su dificultad para entender y responder a las preguntas que se le hacían.