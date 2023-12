La Uned suma 1.600 titulados en Lugo en quince años y redobla su acción social

La Uned celebra sus primeros quince años de vida en Lugo y presume de balance: 1.600 graduados universitarios, un programa de extensión universitaria que en el último año sumó 8.600 matrículas y un plan de acción social, centrado muy especialmente en el medio ambiente, que extiende las raíces de la Universidad a Distancia por colegios y todo tipo de entidades sociales. Detrás de todo está el trabajo de casi 90 docentes.

Los datos permiten a Ana Traseira, directora, hacer un balance positivo de lo que supuso la llegada a Lugo de un modelo universitario nacido hace 51 años en España y por cuya implantación en la provincia pelearon muchos lucenses durante largos años.

Hoy, cuenta Traseira, en las aulas de la Uned en Lugo hay 1.100 estudiantes universitarios. Psicología es la titulación que más "triunfa" y tiene en estos momentos alrededor de 200 alumnos. Le siguen, en número de matrículas, los grados de Derecho, Educación Infantil e Historia.

Todos esos lucenses que se forman en la Uned tienen como centro de operaciones un edificio cedido por la Diputación y localizado en un lugar emblemático: frente al río y rodeado por el parque del Miño. Ese espacio natural protegido de la ciudad en el que tiene su sede podría justificar en parte una de las líneas de acción que se han convertido en símbolo de la Uned de Lugo: la lucha contra el cambio climático y el trabajo en defensa del medio ambiente.

Así, en 2019, el centro de la Uned en Lugo lanzó el proyecto #LugoNaturalMente, que obtuvo diversos reconocimientos y busca hacer del centro universitario un motor de cambio socioambiental en la provincia.

En esa línea de contribuir a la extensión de los valores de la Agenda 2030, la Uned lanzó el año pasado un nuevo programa: UnedLife, basado en trabajar por el desarrollo sostenible y que se centró en la vida saludable y el bienestar. En torno a ese eje giraron gran parte de las actividades de extensión universitaria, con miles de asistentes a los cursos y ciclos de conferencias.

Para este año, el centro lanza la iniciativa #UnedFutura, a través de la cual se abordarán asuntos que irán desde la emergencia climática, al feminismo, el modelo territorial, la disrupción tecnológica, el multilateralismo o la paz mundial.

Sede de la Uned en Lugo. SEBAS SENANDE

Son programas que abordan asuntos globales, pero se trabaja desde el enfoque local y una de las muestras de ello es el programa Ningún aro sen rede, lanzado en colaboración con la Fundación Breogán y que se centra en el trabajo con colegios, a los que se llevan aros de baloncesto fabricados con materiales reciclados como vía para trabajar la concienciación ecológica de los chavales, que con su implicación pueden conseguir además premios.

Pero la labor con los niños es solo una de las caras del trabajo abierto a toda la sociedad lucense que hace la Uned, que trabaja también con otros colectivos, tiene un programa sénior dirigido a los más mayores y no limita su labor a la capital, ya que tiene extensiones en A Mariña, Sarria o la zona sur de la provincia.

Perfiles

Oportunidades para mujeres y adultos

Las mujeres son mayoría entre el alumnado de la Uned en Lugo y representan un 62 por ciento de los estudiantes.



En cuanto a la edad, la franja más numerosa es la de 40 a 50 años, con un 28 por ciento de los alumnos, seguida de la de 30 a 40 años, con un 27 por ciento y la de 20 a 30 años, con un 26 por ciento.



Pero hay alumnos mucho más veteranos. La persona de mayor edad tiene 84 años y un uno por ciento de los matriculados tiene más de 75 años.



Estudios

La Uned ofrece 30 grados, pertenecientes a las áreas de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.



La oferta incluye también once grados combinados.



La Uned oferta también 80 másteres, así como 23 microtítulos que permiten a los alumnos especializarse en un área concreta sin necesidad de abordar un grado o un máster completo, pero con la posibilidad de convalidar las materias cursadas en el caso de que se formalice una matrícula posterior.



Calidad

Ana Traseira reivindica la formación que imparte el centro lucense y dice que «o compromiso coa educación de calidade reflectiuse no recoñecemento da cátedra de Calidade da Uned de Tudela, sendo o primeiro dos centros da Uned en obter a certificación do nivel máis alto.