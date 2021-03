A Uned medra un 29% en matrícula de estudos regulados

A UNED de Lugo creceu un 29% en matrícula de ensinanzas reguladas —grao, posgrao, Acceso e CUID—, acadando así os 1.300 lucenses matriculados, un teito histórico. O crecemento espectacular do número mensual de matriculados en extensión universitaria, preto do dobre de estudantes matriculados mensualmente nestas actividades, pon de manifesto a calidade e diversidade dunhas actividades que atraen cada vez a un maior número de estudantes, chegando a case medio milleiro ao mes.

A Memoria do Observatorio de ODS da Universidade Nacional de Educación a Distancia para o curso 2020-2021 —aprobada polo consello de goberno o 9 de marzo— destaca que a Uned de Lugo contribúe decisivamente á consecución e divulgación dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da ONU. Certifica a contribución na consecución dos obxectivos da Axenda 2030 e sitúa o centro na vangarda do compromiso co desenvolvemento sostible. Recolle ademais a actividade continuada de só dous dos 61 centros da Uned, un o de Lugo, que foi galardoado co premio do Consello Social pola súa boa práctica, titulada Fomento da Igualdade de Xénero.

A Uned de Lugo este curso levou a cabo, así mesmo, propostas de grande éxito como a Semana STOP Cambio Climático, o simposio Cambio Climático, O noso Mundo, O noso Futuro, ou a Semana da Nena e a Ciencia, que contaron cun gran seguimento. O labor en materia ambiental do centro lucense chamou a atención de institucións doutros países, como a Universidade Agraria de Ecuador, coa que se materializarán nun futuro inmediato diversas sinerxías, tras a reunión mantida coa súa reitora.

O centro lucense conta con aulas en Foz, Monforte e Viveiro, e cunha aula da Uned Sénior en Sarria. No tocante á renovación tecnolóxica modernizou a súa infraestrutura dixital co apoio da Deputación de Lugo e ofrece as últimas tecnoloxías aos seus usuarios. De cara á primavera, planificou unha intensa actividade para os vindeiros meses, que inclúe cursos e actividades.

▸ Webinar Hidróxeno verde: o combustible do futuro sustentable. Impartido por Milagres Rei Porto, doutora en Enxeñaría Eléctrica e Enerxías Renovables pola Universidade de Navarra e Responsable de desenvolvemento de negocio Smart Client.

▸ Presentación do libro de José Antonio Vázquez Taín, Máis aló e máis arriba: Historias dos primeiros peregrinos do Camiño de Santiago , o xoves, 8 de abril.

▸ Uni-Versos a Distancia, actividade programada como celebración anticipada do día das letras galegas. Con Lois Pérez Díaz, mestre, poeta, dramaturgo, contador de historias e humorista. O centro da súa actividade artística é a narración oral e a escrita e o acto incluirá un recital poético musical e narración oral en lingua galega.

▸ Xornadas de Dereito Procesal no Exercicio da Avogacía. Contarán con expertos xuristas, maxistrados e fiscais que abordarán aspectos prácticos do Dereito Procesual no exercicio da avogacía. Participarán profesionais da talla de Lucía Girón, María Vázquez, José Luís Deaño ou Adriano Alfonso, entre outros, quen abordarán diferentes aspectos do dereito procesual.

▸ Iniciación á Ornitoloxía, con Óscar Rivas, presidente da Sociedade Galega de Ornitoloxía, o xoves 3 de xuño, como celebración anticipada do Día do Medio Ambiente (5 de xuño).

▸ Conferencia sobre Educación ambiental de Yayo Herrero, antropóloga, enxeñeira, profesora e activista ecofeminista madrileña, considerada unha das investigadoras máis influentes no ámbito ecofeminista e ecosocialista a nivel europeo, o 6 de xullo.

▸ Iniciación á Cata, con Isabel Lozano Verdes, xerente de Vinissi. Máster Catadora do Instituto Galego do Viño.

▸ E moitas outras máis que poden consultarse aquí.

A maiores, os excelentes resultados colleitados levan á Uned de Lugo a emprender proxectos de futuro cara aos que camiña con paso firme, cos que ampliar o compromiso coa sociedade lucense e o seu territorio.