A Uned de Lugo despega ao futuro

#UNEDFutura constitúe unha revisión da traxectoria de compromiso social da Uned de Lugo ao longo dos seus quince anos de existencia que dará resposta ao signo dos tempos e que se desenvolverá ao longo do curso 23-24.

A Uned de Lugo desenvolverá ao longo do curso 23-24 un programa social que buscará resposta ao signo dos tempos que estamos que inflúen no día a día das sociedades contemporáneas, como son a emerxencia climática, o feminismo, o modelo territoral, a disrupción tecnolóxica, o multilateralismo e paz mundial.

Este programa aliñarase cos 17 obxectivos de desenvolvemento sostible da Onu. Todas as áreas do proxecto estarán coordinadas por un comité técnico integrado por profesionais de recoñecido prestixio e contarán coa mentoría dunha figura relevante a nivel nacional/internacional do campo de coñecemento. Cada área estará aliñada con unha ou máis efemérides do calendario anual.

No caso da emerxencia climática, as efemérides seleccionadas serán o día do cambio climático, que se celebra o vindeiro martes, 24 de outubro e o día do medio ambiente, que se celebra o 5 de xuño.

Con motivo desta celebración terá lugar a xornada Cambio Climático. Medidas transformadoras para o futuro do planeta. Terá lugar o día 24 de outubro e nela, participarán relatores procedentes de ámbitos profesionais variados para achegar unha visión desde distintas perspectivas sobre a crise climática.

Desta maneira, teremos a oportunidade de mirar desde a investigación científica, o activismo social e a educación ambiental. Ademais, dita xornada estará apadriñada por Fernando Valladares, un dos maiores referentes a nivel estatal en materia de biodiversidade e cambio climático, que, ademais, presentará o seu último libro na Uned o vindeiro, 18 de decembro. Esta actividade poderá seguirse presencialmente ou en liña en directo ou diferido.

Así mesmo, ao longo de toda a semana, estará exposta nas instalacións da Uned a exposición ‘Emerxencia climática, feitos e datos’ cedida polo Ceida, unha exposición enfocada desde a educación ambiental e baseada en información científica contrastada que pretende proporcionar os fundamentos básicos que argumentan a crise climática na que nos atopamos.

Na mesma liña, o mércores 25, xunto cos alumnos de 1º de Bacharelato de Excelencia de Ciencias e Tecnoloxía do IES Lucus Augusti, a Uned levará a cabo unha actividade de divulgación ambiental cunha parte teórica e unha práctica.

Cabe destacar a continuidade do proxecto Ningún Aro Sen Rede, un proxecto conxunto da Fundación Breogán, Ecoballution e a Uned que levará a práctica do deporte, a economía circular e a reciclaxe a 10 centros educativos da provincia de Lugo.

A Uned de Lugo tamén está implicada no proxecto nacional Centros que Dejan Huella, que ten como obxectivo o rexistro e redución da pegada de carbono dos máis de 6O Centros Asociados.

Outra das iniciativas será unha nova edición de ‘Sabores Saudables’, que na seu lanzamento acadou máis de sesenta mil visualizacións, un programa que ten como obxectivo acompañar os/as deportistas profesionais de clubs lucenses para coñecer as súas rutinas nutricionais e retalos a cociñar da man de parte dos mellores chefs da provincia. Poñendo de manifesto que se pode comer ben e ao mesmo tempo coidar o medio ambiente consumindo produto local.

Existirán outras colaboracións como a actividade Fogares Verdes que se levará a cabo en colaboración con Adega.

Outros dos alicerces temáticos da Uned de Lugo e o feminismo e a loita pola igualdade entre homes e mulleres.

Cómpre mencionar que o primeiro premio nacional que recibiu a Uned de Lugo foi por un proxecto de fomento da igualdade de xénero.

Ademais, trataranse temáticas tan salientables como o modelo territorial que englobará asuntos como o reto demográfico e o desafío que supoñen os territorios baleiros.

A irrupción da intelixencia artificial e o amplo debate sobre o marco ético e xurídico da súa aplicación e os seus efectos na vida das persoas, terá un lugar reseñable no programa #UNEDFutura.

Para finalizar, a situación xeopolítica, que está a romper coa estabilidade e que tanto abanea a vida dos cidadáns terá un destacado dentro dos foros e actividades deste amplo programa do XV aniversario da creación da Unedde Lugo.

#PlanetaODSFutura constituirá unha nova versión do exitoso e galardoado programa #PlanetaODS, que estará destinado a divulgar, da man de especialistas, os temas de actualidade vinculados ás áreas de coñecemento do programa #UNEDFutura.

