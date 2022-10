A Uned arranca un curso presencial con tres novos graos na provincia

NO ANO 1972 nacía a Uned cun fin claramente social de permitir estudiar a xente que, doutro xeito, non tería posibilidade de facelo. "Unha función social que queremos reforzar neste 50 aniversario achegando a Universidade e ofertando unha formación ampla e integral", asevera Ana Belén Traseira Pena, que en febreiro cumprirá cinco anos ao fronte do centro asociado da provincia, con sede na capital luguesa e aulas de extensión universitaria nas localidades de Foz, Viveiro e Monforte.

Medio século de vida que encherá de actividades un curso, xa de por si completo e no que se recupera ao cen por cento a presencialidade, "que é un sinal de identidade da Uned", recalca.

Os alumnos graduados no 2020 e no 2021 recibirán os seus títulos na festa de apertura do curso, que en Lugo se celebrará o vindeiro 8 de novembro, coa presenza so reitor, Ricardo Mairal, e coa presidenta do Grupo Lence, Carmen Lence, na lección inaugural.

Un curso xa sen restricións, para o que aínda hai tempo de matricularse, pois o prazo non remata ata o vindeiro venres e, á enorme variedade de ensinanzas, súmanse este ano tres novas titulacións, que veñen cubrir unha demanda do alumnado e que "están a ser moi ben acollidas", conta a responsable da Uned, recordando que non hai nota de corte e que cada vez son máis alumnos os que os escollen como primeira opción. Trátase dos graos de Maxisterio en Educación Infantil, Enxeñería da Enerxía e Ciencias Ambientais.

Un grao este último que inclúe materias coas que xa se estaban a traballar dende 2019 dentro do proxecto #LugoNaturalMente, "centrado na alineación da política estratéxica da Uned de Lugo cos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030, a loita contra o cambio climático e a posta en valor do patrimonio ambiental da provincia", reitera Traseira, sobre un proxecto que acadou catro premios a nivel nacional, do Consello Social e do Observatorio ODS da Universidade, "co que queda claro que é moi ben valorado, dentro e fóra da nosa provincia", di.

"O que desexamos coa implantación deste grao é que o noso alumnado se forme tamén a través da colaboración en dito proxecto", conta Ana Belén Traseira. Con #LugoNaturalMente búscase ademais promover as boas prácticas en materia de saúde e ás propostas nas que se abordará a psicoloxía, psicoloxía deportiva ou benestar emocional suman o plan Uned Lugo contra o Cancro, "un reto vinculado á nosa matrícula no que pedimos á comunidade universitaria que se comprometa con doacións á Asociación Española Contra o Cancro (AECC) ou compartindo a campaña en redes socias para chegar a máis xente".

Política exterior

Mañá terá lugar outra charla ao abeiro do marco de conferencias España e os novos desafíos en política exterior, que se enmarca dentro do 50 aniversario da Uned e que achegará a Lugo a Xavier Labandeira Villot, unha das mentes máis destacadas dentro do campo da enerxía e da economía e que ao posto de catedrático de Economía na Universidade de Vigo suma outros cargos, como o de experto do Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático da Onu, participando na redacción dos seus últimos informes. Unha ponencia, Desafíos sobre políticas climáticas, que se suma á que xa imparteu Miguel Ángel Ballesteros, director de Seguridade Nacional.

Xavier Labandeira fala de política climática mañá e un congreso internacional debatirá sobre o Conde de Lemos

Unha actividade que se completa, tamén a vindeira semana, cun congreso internacional sobre a figura do Conde de Lemos ao conmemorarse o cuarto centenario do seu pasamento. "Un congreso promovido por Manuela Saez, co aval do departamento de Historia da Arte Moderna da Uned, coa presenza de expertos de diversos países e que conta co patrocinio do Concello de Monforte", recalca Ana Belén Traseira.

Maiores

Unha cidade, a monfortina, que acolle unha aula universitaria, ao igual que Foz e Viveiro. Nesta última funciona a Uned Sénior, que tamén a hai en Sarria. "Son programas aos que temos moito cariño e é unha formación que lle dá moita vida e creanse grupos moi interesantes", di a responsable da Uned, rememorando que os alumnos de Inglés sarriaos visitaron Londres o pasado ano.

Na capital da provincia, ademais de Inglés (básico e intermedio) impártese Informática para os maiores de 55 anos, mentres que en Sarria contarán con Iniciación á Literatura Galega. Tamén en Lugo funciona na modalidade semipresencial a Uned Idiomas, "cunha gran variedade de linguas".

Outras das propostas da Uned son os cursos de extensión universitaria, no que o pasado ano se matricularon 7.000 persoas nun cento deles, que destacan pola súa variadísima temática.

Para este curso xa hai programadas actos sobre psicoloxía deportiva; outro co Guido Guía para coñecer a riqueza da cidade, con práctica incluída; de seguridade pública, da man de expertos nacionais; sobre cruceiros, con Fernando Arribas; de técnicas de estudo e estratexias para abordar exames, ou a presentación do libro Cobardes de María Xosé Porteiro.