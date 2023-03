Los cuatro partidos políticos con representación en el Concello de Lugo acordaron en el pleno de este jueves instar a la Xunta a que paralice el proceso administrativo que inició para construir 58 viviendas sociales en O Castiñeiro -algo que no consta que se haya producido de momento- y que retome el plan inicial de hacerlas en Garabolos, una zona que está menos saturada de este tipo de pisos.

El documento que los grupos del gobierno y de la oposición consensuaron antes del inicio del pleno también recoge que el Concello instará a la Xunta a que solicite el cambio de la calificación urbanística de la parcela de O Castiñeiro, para que deje de ser residencial y pueda ser destinada únicamente a equipamientos públicos. Los partidos políticos se comprometen, asimismo, a estudiar las demandas de los vecinos de nuevas dotaciones públicas en esa parcela de la Rúa Ramón Piñeiro. Quién debe hacerlas es un asunto que de momento los partidos eluden, aunque la posición de la Xunta es que las haga el Concello y la del gobierno de Lara Méndez es que se ocupe la Xunta, que para eso es la dueña de la parcela. Recuerda, además, las inversiones realizadas por la administración local en la zona en los últimos años, desde un centro social y una pista deportiva a un aparcamiento disuasorio. La Xunta hará este año otro párking de estas características, con más plazas y servicios.

La votación conjunta de los 25 ediles de la corporación fue recibida con aplausos por el grupo de vecinos que asistían al pleno, tan solo unas horas después de que lograran llevar al barrio a los candidatos de los cuatro partidos con representación municipal, a un debate en el que buscaban un compromiso firme y en el que ejercieron una fuerte presión. El acuerdo se alcanzó minutos antes del pleno, en el que varios partidos llevaban mociones y enmiendas sobre este asunto, aunque ya no llegó a haber debate.

El compromiso llega en los últimas semanas del mandato municipal y después de que el PP local sacara a la luz el malestar vecinal de O Castiñeiro e intentara trasladar el problema al gobierno local, al que pedía que cambiara la calificación de la parcela.

Problemas en A Milagrosa

La alcaldesa remarcó después del pleno que el objetivo del gobierno local "e o meu persoal" es cerrar el after Las Palmeras y otros locales en los que se pruebe que incumplen la normativa y que alteran la convivencia y la seguridad, como ha hizo con otros en Camiño Real y la zona de Marina Española, dijo.

Se dará este paso cuando el expediente administrativo esté suficiente "engrosado" porque a veces las infracciones son difíciles de constatar, dijo.

Por otra parte, el gobierno rechazó la moción de Cs para llevar a cabo un plan específico de atención a A Milagrosa, zona donde hay problemas de deterioro urbanístico y de okupación de viviendas, entre otros.

El equipo de gobierno acusó a la oposición de ser alarmista y de demonizar un barrio donde el gobierno lleva a cabo acciones, aseguró.

Unanimidad para luchar por el corredor ferroviario y apelación a Besteiro

Otro de los asuntos en los que hubo consenso de todos los partidos políticos fue en la necesidad de luchar para que el eje ferroviario Ferrol-A Coruña-Lugo-Monforte sea incluido en el corredor de mercancías del atlántico, lo que le daría más opciones de acceder a financiación de la UE para mejorar la infraestructura y, sobre todo, priorizar esta en las inversiones.

Los grupos del gobierno y de la oposición coincidieron en que la provincia y la ciudad ya perdieron muchos trenes y que esta puede ser la última oportunidad para no quedar definitivamente descolgados, pero el portavoz socialista y la alcaldesa incidieron en que ninguna otra fuerza política se acordó de este asunto hasta ahora.

El PSOE, y la propia alcaldesa, dieron la bienvenida al BNG, a Cs y al PP a esta preocupación porque, aunque el BNG y en menor medida el PP, también llevan años reclamando mejoras en el tren, no se sumaron hasta ahora a la demanda del corredor, señalaron los socialistas. Recordaron las reuniones de Méndez en este sentido con la Xunta, el Consello Económico e Social de Galicia, el Eixo Atlántico y secretarios de Estado de Transportes del PP y del PSOE.

El resto de grupos pidieron más presión de la alcaldesa al Gobierno de Pedro Sánchez y Cs apuntó que Méndez no tiene mejor interlocutor en este momento que el nuevo delegado en Galicia, su compañero José Ramón Gómez Besteiro.

El dinero de la Ronda Este, a A Tinería

El BNG defendió en el pleno una moción para instar a la Xunta a que destine los 19,2 millones de la Ronda Este a rehabilitar A Tinería y, para sorpresa de los partidos de la oposición, el PSOE votó a favor.

El BNG es el único partido que rechaza claramente completar la circunvalación, porque la considera innecesaria y, sobre todo, cree que no compensa el impacto ambiental que tendrá.

El PSOE no acaba de definir de forma clara su postura porque, pese a que defiende que la ronda es necesaria, unió su voto al del socio de gobierno. Argumentó que lo que se proponía era que la Xunta destine dinero a A Tinería, no en concreto los 19,2 de la Ronda Este, aunque el texto presentado por el BNG no dejaba dudas y hasta Cs sugirió hacer ese matiz, aunque los socialistas no accedieron.

Santos ataca a Couto y anuncia el 5% del PXOM para abril

El bipartito y Cs aprobaron la primera ordenanza de trámites urbanísticos del Concello, con la que se pretende agilizar la concesión de licencias. El trámite quedó parcialmente tapado por el anuncio del edil de Urbanismo, Álvaro Santos, de que el 5% del PXOM pendiente se aprobará en abril y, sobre todo, por las críticas que este realizó sobre su predecesor, el dimisionario Miguel Couto, a raíz de que Cs afirmara que el área de urbanismo es tan desastre que Couto dimitió y Santos no quiere seguir.

"Por min léveno con vostedes", afirmó Santos sobre Couto, del que dijo que, cuando él llegó a la concejalía, no había nada hecho para modificar el PXOM para la intermodal ni para aprobar el 5% y que había "preto de 500 expedientes sen resolver, e non todos ían en orde, e vostede, señor Ameijide, sábeo", dijo.