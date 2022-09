Una vida sin ruido

Ana y Herminia se comunican en silencio. Impresiona observar su agilidad con las manos y la paz que se percibe en un entorno sin ruido. Son sordas y han hecho un enorme esfuerzo para adaptarse a una sociedad en la que a veces se sienten extranjeras porque casi nadie entiende su idioma.

Ana Freijido y Herminia Paz tienen sus familias, sus amigos, sus trabajos, sus aficiones. Se sienten integradas, pero el esfuerzo que tienen que realizar para llevar una vida normal está a años luz del de cualquier persona oyente.

Ellas lo explican con un ejemplo muy claro y demasiado frecuente: "Cuando tenemos que acudir a urgencias por un problema de salud nos resulta muy difícil entendernos con los médicos porque no hay intérpretes de lengua de signos". Recuerdan que tienen derecho a asistencia sanitaria como cualquier persona y también a comunicarse en su idioma, reconocido legalmente en España, pero de nada les sirven sus derechos si sus interlocutores no las entienden cuando lo necesitan.

Para las consultas médicas programadas, solicitan que una intérprete de signos las acompañe. La Asociación de Personas Sordas de Lugo (Asorlu) tiene dos y sus agendas están desbordadas.

Ana Freijido explica su truco para agilizar el trámite y no sobrecargar a las traductoras. Abre su bolso y saca un soporte para el teléfono móvil. "Siempre llevo esto conmigo. Pongo el móvil delante de mí, hago una videollamada a la intérprete y el médico escucha lo que ella le dice". Las nuevas tecnologías ayudan, pero no todo el mundo las maneja con igual soltura.

La reclamación de las personas sordas es sencilla. "Queremos intérpretes de lengua de signos las 24 horas en los servicios sanitarios. Tenemos derecho a una atención de calidad en nuestro idioma".

Aprender esta lengua les ha costado lo suyo, pero de poco vale si el resto de la población la desconoce. Dicen que a veces se sienten extranjeras en su país. "Si una persona de fuera va a la Policía a poner una denuncia aparece un traductor de inglés inmediatamente, pero para nosotras que vivimos aquí no hay intérprete de lengua de signos".

No es necesario imaginar situaciones extremas para entender el esfuerzo que requiere llevar una vida normal. Pedir cualquier artículo que no esté expuesto en una tienda, explicarle al camarero cómo quieres el café, realizar una gestión bancaria, un trámite en cualquier administración.

Herminia Paz y Ana Freijido insisten en que la lengua de signos debería ser una asignatura obligatoria en los colegios, como cualquier otro idioma oficial. Con una formación básica de la población la convivencia sería mucho más fácil para todos.

Ellas se desenvuelven bien, pero su tiempo les ha llevado prepararse para el día a día y quieren allanar el camino para otras personas con problemas de audición.

Herminia Paz. XESÚS PONTE

PIONERA. Herminia Paz fue una pionera. "Cuando era pequeña no entendía nada. Con mi familia hablaba por señas, pero no conseguía comunicarme bien. Mis padres no conocían la lengua de signos y no pudieron enseñármela", recuerda.

Su hermana le descubrió un mundo nuevo. "Ella era profesora y cuando estaba de prácticas me llevó con ella al colegio. Quedé impresionada. Miraba para los niños, para las letras. Al no oír, me fijaba mucho en el tema visual".

Desde esa experiencia, cada día le pedía a su madre permiso para ir al colegio, pero ella le contestaba siempre lo mismo: "Después". Y ese momento no llegaba. "Veía pasar a los niños para la escuela cada mañana y a mí no me dejaban ir con ellos. Lloraba".

Entonces los colegios no estaban adaptados para niños sordos. Explica que hoy tienen personal de apoyo en las aulas, pero cuando ella era pequeña solo podían acudir a centros específicos.

Finalmente, sus padres accedieron a que fuese a un colegio para sordos en Lugo. "Conocer a otras personas sordas fue lo mejor. Las monjas eran muy estrictas y oralistas. Nos obligaban a hablar, ese era su objetivo. Pero al estar en contacto con otros sordos fui aprendiendo signos".

En su etapa formativa estudió delineación, bachillerato y artes aplicadas, pero las clases estaban enfocadas para oyentes y el esfuerzo necesario para seguirlas fue ingente. A punto estuvo de rendirse varias veces, pero no lo hizo.

Cuando menos lo esperaba, su vida laboral se encaminó. "Me enteré de que necesitaban una cuidadora en el colegio de sordos y fui. Me cogieron y fue emocionante porque había niños sordos. Yo me acordaba de lo mal que lo había pasado y en ese momento podía ayudarles a ellos, para que no sufriesen tanto como yo".

Y lo consiguió. Ana Freijido era uno de esos niños que Herminia cuidaba. "Progresé gracias a ella. Herminia era el modelo de persona sorda que teníamos en el colegio y nos ayudó mucho", tanto a comunicarse como a aceptar su condición.

Ana Freijido. XESÚS PONTE

RELACIÓN ESPECIAL. Pero Herminia no fue el primer referente de Ana. Tenía un tío sordo con el que siempre mantuvo una relación especial, posiblemente porque se sentía comprendida por él. "Mi tío no sabía lengua de signos, nos comunicábamos con un código. Nunca estuvo escolarizado porque la familia no le dejó", explica Ana.

Recuerda que su tío tenía mucha habilidad para los trabajos manuales. A Ana le llamaba la atención y "siempre estaba aprendiendo con él". Pasaban tiempo juntos, se comprendían, y forjaron una relación especial de confianza y cariño mutuo.

Ana Freijido aprovechó la oportunidad de estudiar que su tío no tuvo. Tras cursar EGB en el colegio de sordos, tuvo que integrarse en un instituto convencional. "Fue desesperante. No entendía nada y no había intérprete de lengua de signos. Dependías de la voluntad del profesor. Algunos se esforzaban para que yo entendiese y otros no", recuerda.

A pesar de todos los inconvenientes, logró terminar cuarto de Eso. No obstante, afirma que le faltaba "base de conocimientos. Me dieron el título por asistencia, por esforzarme, por buen comportamiento, pero soy consciente de que no pude aprender tanto como los alumnos que oían".

Para compensar, se esforzó en los años siguientes por formarse en campos muy diversos que le abrieron puertas en el ámbito laboral. "Empecé a estudiar un grado medio de peluquería, pero no me gustó y lo dejé. No tenía vocación".

Entender a los profesores es indispensable para aprender, así que Ana Freijido decidió apuntarse a todos los cursos que contaban con intérprete de lengua de signos.

Estudió corte y confección y trabajó dos años en una empresa de ese sector. "El sueldo que me daban era precario y decidí buscar otro empleo para mejorar la calidad de vida", explica.

Entonces hizo un curso de carpintero de aluminio. Su tío siempre se lo había recomendado, aunque a ella le parecía un "trabajo de hombres".

Esa cualificación le sirvió para trabajar siete años en una empresa. "Era la única mujer de la plantilla, pero estaba en igualdad con los hombres. Me cogieron un mes de prueba, les gustó mi forma de trabajar y continué siete años, hasta que la crisis de la construcción obligó a cerrar y tuvieron que despedir a los empleados".

Después se formó en panadería y desde entonces se ha mantenido en el sector de la alimentación. Trabaja en la fábrica de quesos de Entrepinares, en Vilalba. "En la empresa ya había otros sordos, por eso no me fue difícil acceder. Sabían que yo podría trabajar como cualquier oyente. Donde no tienen experiencia es difícil que nos den una oportunidad, por desconocimiento. Incluso podemos hacer algunos trabajos mejor porque las personas sordas tenemos mucha capacidad de concentración y visual".

Ana Freijido tuvo oportunidad de demostrar su destreza y está contenta con su empleo. Su marido trabaja en la misma empresa. "Él es oyente, pero ya conocía a otros sordos, así que no tuvimos problema para comunicarnos. Nos entendemos muy bien", comenta. El marido de Ana no habla lengua de signos. "Tenemos un código propio", explica.

El objetivo es entenderse y eso Ana Freijido y Herminia Paz lo consiguen casi siempre, pero insisten en que es necesario que la sociedad tome conciencia de que una parte de la población solo puede comunicarse en un idioma que el resto desconoce.

Mañana es el Día Mundial de las Personas Sordas, un buen momento para llamar la atención sobre sus necesidades. Ellos lo celebrarán con actos diversos y una única reivindicación: "Lengua de signos en educación y sanidad. Todas las horas, todos los días".