Una empresa exige al Concello que le devuelva parte del Ibi por el cierre por la pandemia

El grupo empresarial que gestiona el Hotel Santiago, la discoteca Exágono y el centro comercial Shopping Center reclama al Concello de Lugo que le devuelva parte del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) que le ha cobrado. Exige que le reintegre lo que corresponde a los meses que han tenido que permanecer cerrados estos tres establecimientos —el de ocio nocturno todavía no ha reabierto—, debido a las restricciones fijadas para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus.

Estas sociedades presentarán una reclamación de ingresos indebidos contra el Concello de Lugo. Si esta institución la desestima, interpondrán entonces un recurso contencioso-administrativo.

Un portavoz del grupo empresarial explicaba que aquellos inmuebles que tienen una actividad económica pagan más que los que no la tienen, por lo que considera que el Concello no debería aplicar ese gravamen durante esos meses en la que esta no se pudo ejercer por el covid-19.

"El Ayuntamiento vive del Ibi y tiene que cobrarlo, pero me parece injusto que aplique el porcentaje por la actividad cuando, por ejemplo, el hotel estuvo 60 o 70 días cerrado y la discoteca sigue estándolo", precisaba este ejecutivo, que añadía además que es "una falta de empatía que lo haya subido este año con la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo".

Este grupo empresarial, que ha pagado más de 40.000 euros en total por los impuestos municipales del alojamiento cuatro estrellas, la discoteca y el centro comercial, no tiene calculada qué cantidad le debería devolver la administración local.

Este ejecutivo advertía además de que la reclamación de ingresos indebidos que presentará contra el Concello de Lugo y el posterior contencioso puede servir de ejemplo para que otras empresas sigan sus pasos.

MÁS DEMANDAS. Las quejas de este grupo empresarial no se quedan tan solo en el cobro del impuesto de bienes inmuebles. También exige a la administración local que limpie las calles que rodean el alojamiento cuatro estrellas y las de la urbanización Bellavista, que se encuentra en uno de sus costados, y que desbroce la maleza que afea la zona. "Las malas hierbas ya están levantando las baldosas de las aceras", ponía de manifiesto.

Este portavoz, que recordaba que el hotel paga más de 2.000 euros anuales en concepto de recibo de recogida de basura y limpieza viaria, aseguraba que llamó "cinco veces" a la concesionaria de este servicio, Urbaser, para que asease las calles.

Una tercera demanda de la propiedad de este cuatro estrellas es que el Concello de Lugo ponga nombre, el que considere más apropiado, según precisa, a la calle que pasa por delante del establecimiento. Apunta que ya lo solicitó por primera vez hace seis años.

Esa calle se llama actualmente C, lo que entraña "dificultad" para que se pueda localizar el hotel en algunos de los navegadores en internet, a juicio de la propiedad del cuatro estrellas.

El Ayuntamiento lleva recaudados 20,2 millones

El de bienes inmuebles es el impuesto que le reporta más ingresos al Concello de Lugo. La semana pasada giraba el segundo recibo a los propietarios que lo abonan en dos plazos. Actualmente lleva ingresados más de 20,2 millones de euros por este impuesto, según se informó desde la concejalía de economía.



Índice de cobro

Ese importe supone el 92,2% del total puesto al cobro, que asciende a casi 22 millones de euros.



Desde el gobierno local se estima que se alcanzará al final el 93%. Un 1% corresponderá a anulaciones, por lo que prevé que quedará pendiente un 6%.