Una comisaría en el aire

La presentación de los presupuestos de la Xunta, en los que aparecen casi 7 millones de euros para impulsar varios proyectos previstos para los terrenos del antiguo Xeral, han servido para reabrir el debate sobre la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional en Lugo.

El PP recordaba el viernes a través de su candidato a la alcaldía, Ramón Carballo, el compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy para jubilar la comisaría de la Rúa Chantada y construir un nuevo edificio sobre el solar del viejo hospital Xeral. Sin embargo, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, respondía el sábado que el ejecutivo socialista espera de que la Xunta resuelva los trámites administrativos pendientes para abordar la construcción del nuevo edificio.

La subdelegada recordaba que los actuales edificios del antiguo complejo del Xeral pertenecen a la Tesorería de la Seguridad Social y están cedidos a la Xunta para usos sanitarios. El Gobierno gallego había ordenado la retrocesión de esos edificios, para que puedan dedicarse a usos no sanitarios, como puede ser la comisaría. Sin embargo, un decreto autonómico acordó el 31 de mayo anular la retrocesión alegando criterios técnicos. Sin embargo, la subdelegada asegura ahora que el Gobierno central está a la espera de que los edificios del Xeral vuelvan a estar adscritos a la TGSS, a la vez que dice que el ejecutivo de Rajoy "non asumiu ningún compromiso firme" para hacer la nueva comisaría. "Non houbo máis que palabras e promesas vacías, que non se traduciron en ningún proxecto nin en ningunha consignación orzamentaria", aseguró.

Por su parte, el PP organiza este lunes un acto en el viejo Xeral en el que el senador José Manuel Barreiro hablará del proyecto de comisaría, una intervención que seguramente replicarán desde el PSOE, que convocó por la tarde a la prensa.