Aparatoso rescate de un coche que 'peregrinó' por el Camiño Primitivo

Vecinos y conductores que este martes circularon por la Ronda do Carme fueron testigos del aparatoso rescate de un coche que quedó atrapado en la parte final del Regueiro dos Hortos, en O Carme.

La operación se inició una vez que la Policía Local recibió una alerta ciudadana de que un coche en bastante mal estado se encontraba atascado en un camino de O Carme. Los agentes desplazados al lugar comprobaron que no había nadie en su interior y procedieron a localizar a su propietaria, una mujer de avanzada edad, y a iniciar los trabajos para retirar el vehículo. Fue necesario emplear una grúa de varios metros para llegar al lugar donde estaba el coche y sacarlo hasta la Ronda do Carme.

La Policía Local no ofreció de momento más detalles sobre lo sucedido pero todo apunta a que la conductora llegó hasta ese lugar desde la Calzada do Carme. De los caminos que atraviesan O Carme, el conocido como Regueiro dos Hortos es el más ancho y el más transitado. Según los estudiosos de la ruta jacobea, ese era el Camino Primitivo original, pero en 2012 la Xunta aprobó una nueva delimitación y la ruta oficial baja hoy recto hasta la Ronda do Carme, que cruza para bajar hasta el puente romano.