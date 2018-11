Un coche mal estacionado nas inmediacións da Praza de Abastos de Lugo provocou este venres un atasco descomunal ao non poder manobrar un bus urbano. As retencións, en pleno centro da cidade, duraron 30 minutos, ata que o condutor do vehículo mal aparcado apareceu. O condutor do autobús chegou a avisar á Policia Local.