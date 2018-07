Un tour en gallego por Asia

Lo que iba a ser una beca de un año en Kuala Lumpur (Malasia), con desplazamientos a Singapur y a Yakarta (Indonesia), se convirtió en una estancia de cinco años al descubrir Iván Doel Varela que el sudeste asiático tenía para él un encanto especial que le hacía difícil desprenderse de esa zona.

Así fue cómo Iván Doel se pasó cinco años viviendo en Malasia de la asistencia informática hasta que una enfermedad lo apartó del trabajo y lo recondujo —tras su superación— a una gira de varios años por distintos países del continente embarcándose en aventuras como el viaje completo en el Transiberiano, estancias dando clases de buceo en Tailandia, el viaje solidario con Sonrisa Nómada entre Lugo y Mongolia o lo último, un trabajo como guía turístico en español e italiano.

"Despois de todo isto, víñenme un tempo para Lugo pero descubrín aquí que quería facer vida en Asia. Principalmente, en Malasia, onde pasei máis tempo. Así que, a finais do ano pasado, comprei a metade dunha axencia de viaxes —que comparto cunha socia local— e dedícome a organizar rutas tanto turísticas como de trekking ou buceo e tamén a facer de guía en español, italiano, galego e, mesmo, portugués. Precisamente, en agosto irá un grupo de sete ribadenses e con eles farei un dos meus primeiros tours en galego polo sudeste asiático", explica Iván Doel, a punto ya de coger el avión de nuevo hacia Malasia.

La agencia de este lucense se llama Turismo Asiático y su web es www.turismoasiatico.com. Desde allí, los clientes pueden ponerse en contacto directamente con Iván, quien les proporcionará, en base a sus preferencias, un itinerario de viaje personalizado.

El lucense Iván Doel Varela tiene una agencia de viajes en Malasia, desde donde organiza itinerarios por el sudeste asiático

"A miña idea é centrarme só no turismo de fala hispana que visite Malasia, Tailandia, Indonesia ou Singapur pero tamén estou disposto a atender peticións doutros países como Birmania ou Camboia", afirma Iván.

De todos los países del sudeste asiático, el que tiene todavía más tirón sobre los demás entre el turismo hispano —especialmente, argentinos y españoles— es Tailandia seguido de Borneo —donde abunda un turismo interesado por los orangutanes en peligro de extinción— y de Bali que, pese a no tener unas playas espectaculares, según cuenta Iván, sí conserva grandes paisajes en su interior.

Aparte de la naturaleza, los visitantes de Asia se quedan con sus gentes. "O carácter da xente autóctona é moi bo. A Tailandia, por exemplo, chámanlle o país dos sorrisos", dice Iván.

Asia también tiene un fuerte atractivo cultural. "Aos turistas o que máis lles chama a atención e a mestura de relixións que hai e preguntan cousas como cantas veces rezan ao día os musulmáns ou que diferenza hai entre unha pagoda, unha mesquita ou un templo", cuenta Iván.

Los turistas de habla hispana muestran, además, curiosidad por el contraste entre las zonas ricas y pobres en las capitales así como por la intensa vida callejera, especialmente nocturna. "A min, sempre me tirou moito Asia por ser unha cultura moi diferente á nosa. Empecei a facer algún tour como guía cando non tiña a miña propia compañía e gozaba moito. Xa mo dicían os turistas: notábaseme moito que me gustaba este continente", afirma.