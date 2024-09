Un sindicato responde al médico del Hula que dijo que había "bajistas profesionales"

La entrevista al jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano, publicada este martes por El Progreso ha provocado la respuesta del Sindicato Médico de Galicia (Simega), adscrito a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que califica sus declacraciones de "anacrónicas e impropias" para un médico del "siglo XXI".

"Creen que el trabajo es una cosa funcionarial, que cumples unas horas y cuantas menos, mejor; que si puedo cogerme una baja, pues mejor y si puedo coger un permiso, pues me lo cojo, y si tengo 53 días al año libre, me cojo los 53, aunque no tenga nada que hacer", indicaba el facultativo en la entrevista.

Además, el jefe de Neumología sostiene que no es que él crea que hay "bajistas profesionales", sino que "está superdemostrado" y dice que "hay que diferenciar las reivindicaciones justas del lloriqueo permanente" en el oficio. "Es una blandenguería de forma de pensar, de carácter, que además se retroalimenta porque les convierte en víctimas", defendía en declaraciones a El Progreso.

"Una guardia no es ir al Gran Sol"

El sindicato considera que el neumólogo "victimiza el trabajo de los facultativos y magnifica las reivindicaciones y quejas de los profesionales" al sostener que "una guardia no es ir al Gran Sol" y que "el victimismo va a acabar con la Medicina".

Además, la organización asegura que Luis Pérez de Llano "confunde la vocación con el servilismo", puesto que "los médicos no son sirvientes de nadie", sino "unos profesionales con la vocación de velar por la buena salud de los ciudadanos y de tratar lo mejor posible las dolencias de los pacientes".

En la entrevista, el médico también señalaba que en su época "las guardias se soportaban por un esfuerzo extra que estaban dispuestos a hacer, incluso aunque no fuera remunerado" y a nadie "se le ocurría pensar que eso significase una especie de esclavitud moderna".

El sindicato asegura que el jefe de Neumología del Hula "se ha olvidado que los profesionales de la sanidad pública somos además de médicos, trabajadores con derecho a los descansos, vacaciones y libranzas que establece la ley y que no precisamente las más generosas, si se comparan con otros trabajadores públicos".

El sindicato lo invita a pasarse por Atención Primaria

Además, entre otras cuestiones, el sindicato traslada al doctor que "si tiene constancia de bajistas profesionales lo primero que tiene que hacer es ejercer sus competencias como jefe de Neumología y denunciar esos fraudes". "Y si cree que las reivindicaciones y las quejas de los facultativos son una blandenguería de forma pensar, que se pase por algunas de las consultas de Atención Primaria, donde las agentes no bajan de 50 pacientes en un solo turno", ha dicho.