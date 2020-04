Un ramadán sin ir a la mezquita

Este viernes es el 1 de ramadán de 1441 en el calendario musulmán. Comienza el mes del ayuno, en el que está prohibido ingerir alimentos desde que sale hasta que se pone el sol. Hasta ahí, será como todos los años. A no ser por un pequeño detalle: las mezquitas siguen cerradas dado que, al igual que sucede con las iglesias, son lugares de aglomeración de gente, lo cual puede dar pie a contagios.

Celebrar un ramadán sin mezquita es algo totalmente insólito para la comunidad musulmana. En Lugo, las dos que hay —en las calles Túnel de Oural y Mar Cantábrico— también están cerradas, lo que significa que ninguna de ellas acogerá la oración diaria del Tarawih, que se realizaba siempre en grupo en la mezquita.

“Hay unos rezos especiales que no se pueden hacer pero estamos obligados a hacerlos en casa. Aun así se pierden cosas: en la mezquita ves a la gente, se dan ayudas a los que no tienen y los solteros participan en la comida que les damos por la noche. Esto no se podrá hacer este año”, comenta Driss Kharoubi, imán de la mezquita de Mar Cantábrico.

COCINA. Pese a la extraña situación de este año, las familias musulmanas de Lugo encendieron ya este jueves los fogones anticipando la preparación de dulces y de comida que se ingerirá tras ponerse el sol, lo que ellos llaman el desayuno porque es cuando rompen el ayuno de todo el día.

En esta ocasión, las mujeres cuentan con la ayuda de sus maridos, muchos de ellos en casa por el confinamiento. Uno de estos hombres que se afanaba este jueves con la preparación de los dulces era Norddine Dahmouni, presidente de la comunidad islámica de la mezquita As-Salam, en Túnel de Oural.

“Los hombres estamos ayudando a las mujeres a hacer los dulces porque muchos trabajaban en los mercadillos y ahora no hay. Por lo demás, rezaremos en casa y pediremos a Alá para salvar España. También nos ofrecimos voluntarios para ayudar si es necesario. La Comisión Islámica de España nos recomendó donar alimentos a quienes los necesiten o a asociaciones y también encargar comida a restaurantes para entregar en esos domicilios con el fin de que podamos todos hacer el Iftar (la comida nocturna que rompe el ayuno del día)”, indica.