Un policía de fondo

"Intento disfrutar corriendo, si no resulta un deporte demasiado duro a mi edad en que ya no puedes tener objetivos profesionales". El subinspector José Manuel Corral, que está destinado en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo, se acaba de proclamar campeón de España en su categoría, de 40 a 45 años, en la prueba en ruta de 10 kilómetros que este cuerpo celebró en Huelva.

Es un éxito más en su laureada carrera deportiva. En los últimos cuatro años consiguió, a nivel individual, tres medallas de oro y una de plata en este campeonato. A nivel colectivo, suma dos bronces con la selección gallega, en la que figuraba en esta edición otro agente destinado en la comisaría de Lugo, Gerardo Lenza —los otros cuatro integrantes eran de A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo—.

En su currículo deportivo también figura, entre otros hitos, una medalla de oro, en media maratón por equipos, y una de plata, en individual en ruta de 5 kilómetros, en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos.

"Para mí hay un competición importante al año, que es el Campeonato de España policial, y el resto de pruebas me sirven como entrenamiento"

José Manuel Corral, que se define como "un corredor de carreras populares" —participa en más de 20 al año, entre ellas las que forman parte del circuito Corre con Nós—, suele entrenar cinco jornadas a la semana, entre 45 minutos y una hora diarias.

"Para mí hay un competición importante al año, que es el Campeonato de España policial, y el resto de pruebas me sirven como entrenamiento", dice el subinspector, quien detalla que su "vademécum" es "ser competitivo en nuestro campeonato y después disfrutar en las carreras populares y no lesionarme".

El entorno natural de la ciudad suele ser su circuito de preparación. "Lugo es una maravilla para entrenar. Es un privilegio y un lujo poder correr por tierra, lo que favorece no lesionarse. El cemento destroza", afirma Corral, que también hace sus escaramuzas en pista de vez en cuando con el grupo del médico y entrenador Mariano Castiñeira, hacia quien tiene palabras de agradecimiento por sus consejos.

Este policía nacional no es un runner al uso. Dice que no lleva cronómetro cuando entrena, no comprueba en cuánto hace cada kilómetro, y que suele tomarse periodos de descanso.

"Los corredores aficionados no solemos descansar hasta que nos lesionamos. Las más frecuentes son por la sobrecarga de kilómetros. Seguimos y seguimos para mejorar, hasta que rompemos y tenemos que parar", advierte. inicios. Su afición por practicar atletismo fue tardía. Se inició hace unos 15 años, cuando rondaba los 30. "Siempre hice deporte, pero este, por infraestructuras, es el más sencillo. Puedes correr a cualquier hora y en cualquier lugar", destaca.

También, a diferencia de otros atletas, fue de más a menos en cuanto a distancias de las pruebas en las que participa. Corrió siete maratones y varias carreras de ultrafondo, de entre 90 y 120 kilómetros.

"No soy bueno en nada, pero le doy a todo. Siempre estoy. Soy como una pesadilla. Me resulta indiferente el terreno. Me gusta la pista, el urbano, el trail, la montaña... Solo cambio las zapatillas", explica.

Corral considera vital la fortaleza psicológica, porque mientras "los deportes de equipo son más llevaderos, aquí corres solo y no puedes relajarte porque si no ya no eres competitivo", precisa.

A este subinspector, que va camino de cumplir 23 años en el cuerpo —los 12 primeros destinados en Madrid y los últimos cinco en Lugo—, el deporte le beneficia en el ejercicio de profesión, porque le aporta "agilidad, resistencia...".

En más de una ocasión ha tenido que correr detrás de un delincuente. Recuerda que una vez que estaba fuera de servicio, cuando estaba destinado en Alicante, un tironero le dijo cuando lo detuvo "¿Usted no fuma agente, verdad?".