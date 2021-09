Un par de jabalíes campan a sus anchas por San Fiz

Un par de jabalíes fueron avistados en la noche de este lunes en el barrio de San Fiz. Los vecinos pudieron contemplar a los animales en su tranquilo 'paseo' por la zona y alguno se animó incluso a inmortalizar el momento con una fotografía.

Recientemente los jabalíes causaron destrozos en algunas plantaciones en el barrio de As Gándaras, especialmente cerca del campo de fútbol. "Hace semanas que los jabalíes están aquí un día sí y otro también. Hay días que veo de seis a ocho; otros, doce o quince, y estos últimos días, llegué a contar hasta veinte, algunos pequeños, supongo que serán crías. Desde que uno de ellos atacó a mi perro, este no para de ladrar en toda la noche porque detecta su presencia cercana, justo en el pinar que hay enfrente de la casa, y yo me paso la noche en la terraza para espantarlos y que no entren en la finca porque vi en la tele que podrían llegar a romper la alambrada como si fuese papel y los jabalíes no tienen miedo a nada", relataba en declaraciones a este diario Margarita Regueiro Cabanas a finales de agosto.

Según su testimonio, nunca se había detectado en la zona tanta presencia de jabalí como este año.