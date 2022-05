Un máis na familia

Hai quen di que a calidade de vida dunha sociedade se mide polo trato que reciben os animais. Se iso é certo, estamos no bo camiño. Nos últimos anos percibiuse un incremento do interese polo benestar dos animais de compañía. Isto tradúcese nun aumento dos servizos destinados a eles, que redundan no seu benestar e abren un nicho de negocio en auxe.

Hoteis específicos para animais con habitacións nas que non falta detalle, garderías para cando os seus humanos non poden atendelos, coidadores particulares para que non se aburran, nutricionistas que lles aseguran unha alimentación axeitada, educadores para que saiban comportarse en sociedade, especialistas en estética animal para que presuman dos seus encantos e unha lexión de veterinarios que non deixan de investigar e aprender para ofrecerlles os coidados e tratamentos máis avanzados que lles garantan unha vida saudable.

As principais marcas de roupa deseñan modelos para cans, gatos, galiñas ou iguanas, pero tamén os científicos lles dedican horas infinitas para que non lles falte un remedio para calquera doenza, desde a radioterapia para o cancro a un tratamento para a ansiedade. E como os animais de momento non gozan de sanidade pública, as aseguradoras ofrecen pólizas específicas para cubrir a asistencia médica que necesiten ao longo da súa vida.

As mascotas adquiren en moitas casas a consideración dun membro máis da familia. Teñen o seu espazo, axenda propia, condicionan horarios, a cesta da compra e os gastos mensuais. Dan traballo, preocupacións e ás veces quitan o sono. Ata teñen privilexios, pois son os únicos habitantes da casa que non están obrigados a colaborar nas tarefas domésticas.

É evidente que isto resulta máis custoso que ter un can que dorme no palleiro ou un gato que vén comer cando lle cadra, pero os que xa viviron a experiencia aseguran que os animais compensan calquera esforzo que se faga por eles e insisten en que, coma cos fillos, non se sabe o que presta ata que se teñen.

A SAÚDE É O PRIMEIRO. As raíces gandeiras de Lugo condicionaron historicamente a preocupación polo benestar animal. Sempre conviviron coa xente e xa se sabe que o roce fai o cariño. A facultade de Veterinaria do campus lucense da USC é outro puntal nesta obra porque facilita a formación de especialistas e, por proximidade, a proliferación de clínicas e hospitais veterinarios punteiros nos máis sofisticados tratamentos.

O hospital veterinario universitario Rof Codina leva a batuta nesta orquestra. Atende todo tipo de animais e realiza una importante labor de investigación. Hai especialistas das máis diversas ramas e a oferta asistencial medra en función dos avances científicos e tecnolóxicos.

O obxectivo é achegar aos pacientes os tratamentos máis novidosos. Un exemplo é o servizo de radioterapia, único en España, ou o de etoloxía, que conta coa única especialista de Galicia que dispón da titulación europea.

Alicia Seoane e Ángela González, veterinarias do hospital Rof Codina. SEBAS SENANDE

RADIOTERAPIA. Alicia Seoane é a responsable da área de radioterapia. Este servizo ofrécese en colaboración co Laboratorio de Radiofísica da USC, que está en Santiago de Compostela. Os especialistas do Rof Codina deseñan os tratamentos que os pacientes reciben nas instalacións do laboratorio compostelano.

Alicia Seoane dirixe o servizo de radioterapia animal do Rof Codina, único en España

O Rof Codina recibe animais de toda España e Portugal que chegan na procura dun dos tratamentos máis avanzados para paliar o cancro. Ata agora só aplicaron radioterapia a cans e gatos, aínda que tamén recibiron consultas sobre outras especies, como coellos ou réptiles.

A veterinaria explica que o tratamento de radioterapia é custoso e require implicación do dono do animal. "O prezo depende das sesións necesarias, oscila entre 1.800 e 4.000 euros. É tratamento ambulatorio, polo que o animal non queda ingresado, senón que hai que levalo cada día cando lle toca a sesión. Pode durar entre unha e catro semanas. Algunhas persoas teñen que estar un mes en Santiago para que o seu can complete o tratamento. Iso supón diñeiro e tempo. É incrible o que as persoas fan polos seus animais", comenta con admiración.

E a xulgar polas listas de espera, hai moita xente disposta a facer un sacrificio pola saúde dos seus compañeiros de vida. "O tempo de espera está entre dúas e catro semanas. Se hai un caso moi urxente que non podemos atender dámoslle a opción de ir a Francia, que é onde está o equipo de radioterapia máis cercano. Sobre todo facémolo cos que nos chegan de Cataluña, que están máis próximos", explica Alicia Seoane.

O tratamento pode durar de unha a catro semanas e custa entre 1.800 e 4.000 euros

Esta veterinaria apunta que en moitas ocasións a radioterapia é un tratamento paliativo porque os cancros nos animais tardan en detectarse e algúns teñen poucas opcións de curación. Aínda así, os propietarios asumen o esforzo "para darlles calidade de vida no tempo que lles quede".

Non hai servizo público de saúde para as mascotas e todo o que precisen debe ser sufragado polos propietarios. Neste contexto gañan actualidade os seguros sanitarios para animais, que as compañías convencionais ofrecen e que axudan a afrontar gastos cando se presentan.

Ángel Romasanta, responsable do hospital veterinario HA.

DIÁLISE. Outro tratamento punteiro que se ofrece en Lugo é o de diálise. O hospital veterinario HA dispón da tecnoloxía necesaria para aplicalo. Ángel Romasanta explica que reciben máis peticións das que poden atender nestes momentos e que están traballando na formación de persoal para ampliar o servizo.

No hospital HA hai servizo de diálise e Ángel Romasanta di que non logran atender a demanda

Dializar un can ou un gato custa de 3.000 a 4.000 euros. Esta técnica aplícase en caso de fallo renal, pero tamén para paliar intoxicacións pola inxestión de produtos nocivos, "por ejemplo, matarratas", indica Romasanta.

O responsable do hospital HA ten detectado nos últimos anos un incremento na demanda de servizos que denota un cambio de mentalidade da xente con respecto ao coidado dos animais. Pon un exemplo claro: "Hace unos días operamos un hámster de una infección de útero".

SAÚDE MENTAL. Tamén a etóloga Ángela González, do hospital universitario Rof Codina, ten constatado isto. Ela ocúpase dos problemas de comportamento dos animais. Estúdaos, diagnostícaos e trátaos. Esta rama da Veterinaria é tan novidosa que nin sequera se estuda na facultade de Lugo. Para completar a súa formación, Ángela González realizou unha diplomatura europea en Etoloxía. Só hai sete titulados en España e ela é a única en Galicia.

Ángela González é a única etóloga de Galicia con titulación europea e traballa no Rof Codina

Estrés, ansiedade, medo, depresión, fobia... os animais senten e padecen e trastornos coma estes explican algúns dos seus comportamentos inaxeitados. Ángela González indica que "o primeiro é chegar a un diagnóstico e para iso faise una exploración a fondo, con probas clínicas. Cando o temos podemos programar un tratamento e facer un prognóstico".

A etóloga explica que a implicación dos humanos que rodean o animal é fundamental para a súa recuperación. "Hai que establecer unhas pautas de comportamento para o propietario" e iniciar unha terapia para modificar a conduta do animal. "Leva tempo", advirte, e os métodos son variados, específicos para cada caso.

"Cando o benestar do animal está comprometido poden prescribirse psicofármacos. Por exemplo, cando se dá ansiedade por separación do dono un can pode amosar pesimismo todo o día. Nese caso, paliar o estado de ánimo con medicación mellora a efectividade da terapia e axiliza o tratamento", apunta.

Estrés, medo ou ansiedade están detrás dalgúns comportamentos inadecuados

Prestar atención aos estados de ánimo dos animais axuda a corrixir comportamentos inaxeitados para a súa integración na sociedade humana. Os exemplos máis comúns son o do can que traba ou ladra por medo e o gato que rabuña ou mexa fóra da súa area.

Ángela González di que hai que ter en conta a esixencia de adaptación que sofren os animais que teñen que convivir cos humanos e aceptar as súas normas. "Hai estudos que demostran que os cans urbanos teñen máis medo que os de entornos rurais. Na cidade están sometidos a máis estímulos que os poden amedrentar. Tamén se sabe que o exercicio é determinante no seu benestar e nos pisos é complicado que o fagan. Con dúas horas de actividade física ao día teñen menos problemas de comportamento, pero tamén é malo sometelos a un exercicio excesivo porque necesitan o seu tempo para descansar".

PANDEMIA. Nos últimos tempos ten detectado anomalías derivadas da pandemia de covid-19. Explica que "a corentena supuxo un problema para todos. No caso dos cans máis pequenos houbo problemas de socialización. Entre as tres semanas e os tres meses de vida os cans deben ter contacto con todos os elementos cos que van convivir no futuro, para familiarizarse e perderlles o medo. Durante o confinamento, nin viron xente nin outros cans e agora estanse detectando trastornos por ese motivo".

O confinamento dificultou a socialización dos animais e sofren trastornos por ese motivo

Á consulta desta etóloga chegan animais de toda Galicia, Asturias, Castela e León e Cantabria. Os problemas de hiperactividade, déficit de atención ou impulsividade son comúns. "Como acontece cos humanos, requiren un sistema de educación diferente, con máis paciencia", comenta.

Cans e gatos son os pacientes máis comúns, pero abundan tamén os coellos, loros e outros animais exóticos.

Marta Méndez, responsable da residencia Garatuxa.

HOTEIS PARA DESCANSAR. Unha vez constatado que os propietarios de mascotas buscan o mellor, a oferta de servizos diversifícase para atender todas as necesidades. A residencia Garatuxa, en Outeiro de Rei, viviu esa evolución. Ofrece acollida en tempadas vacacionais e tamén de animais abandonados, en convenio con nove concellos. A súa responsable, Marta Méndez, di que é "a cara e a cruz" da mesma moeda. "Aquí vemos a preocupación duns donos polo benestar dos animais e a despreocupación total doutros".

A evolución nos servizos é evidente. "Cando empezamos, tiñamos canís exteriores. Agora son habitacións individuais con calefacción e porta de cristal. Antes viñan cans que rompían a cama, hoxe algúns ata traen as súas, outros veñen co menú cociñado especialmente para eles. Nós cambiamos as mantas a diario e a lavadora e a secadora non paran nunca".

Marta Méndez ofrece na residencia Garatuxa estancias vacacionais para os animais

En Garatuxa constatan unha cruel realidade: "Os animais que chegan de vacacións veñen impecables, sen parásitos, con todo detalle de atencións, e ao pouco pode entrar un abandonado morto de medo, sucio, trastornado".

Eles están preparados para atender os dous casos. O hotel é estacional, a maior demanda rexístrase nas fins de semana, no verán ou en épocas vacacionais, como a Semana Santa ou o Nadal. Tamén é un servizo moi demandado cando se producen imprevistos, como unha viaxe ou unha hospitalización do coidador do animal. Teñen clientes habituais de todos os veráns. A maioría son cans, pero tamén hai unha chinchilla, coellos ou tartarugas.

As habitacións son individuais, con calefacción, porta de cristal e zonas verdes de esparcimento

O resto do tempo, Garatuxa ofrece consultorio veterinario, educación, servizos estéticos e mesmo gardería. "É normal que cando son pequenos nos traian cans para socializar", comenta Marta Méndez. Este servizo está moi extendido nas grandes cidades, onde os propietarios dos cans recorren a garderías para non deixalos sós na casa moito tempo. Abundan tamén os coidadores profesionais, xente que ofrece os seus servizos por horas para acoller cans de día ou de noite, pasealos ou acompañalos nun momento determinado.

María López peitea ao seu can de auga. XESÚS PONTE

A ESTÉTICA IMPORTA. E a estética tampouco é allea ao benestar. Por hixiene e porque non hai como verse guapo para subir a autoestima. Os salóns de peiteado caninos non teñen nada que envexar aos humanos. Tintes, mechas, rastas, cortes para todos os gustos, peiteados para cada ocasión e tratamentos capilares específicos para cada raza.

María López está especializada en peitear cans de auga e atende clientes de toda Galicia

María López, responsable do salón de peiteado Canela, na rúa Casas Vellas de Lugo, ten gañado o cariño de cans de toda Galicia e a confianza dos seus donos. Traballa con todo tipo de razas, pero está especializada en cans de auga: exemplares de pelo rizo, difícil de tratar e cunhas condicións ideais para a formación de rastas.

Polas súas mans pasan cans das catro provincias e os resultados son espectaculares, pero tamén proporcionais ás horas de traballo que María López lles dedica.

Previamente, anos de estudo, moitos quilómetros para buscar os mellores preparadores e paciencia para practicar con modelos que non paran nin cando dormen.

Fai rastas, todo tipo de peiteados, tintes, cortes e tratamentos capilares específicos

María López explica que as rastas se forman soas, pero hai que traballar o pelo. "Só catro ou cinco razas teñen as características necesarias para que se formen". Di que é un proceso longo. "Nos primeiros catro meses é necesario que veñan a unha sesión mensual porque as rastas hai que inicialas ben. Despois, depende do caso. A partir dos seis meses xa se empezan a ver os resultados, pero ata o ano e medio non estarán perfectas", apunta.

Esta peiteadora lucense ten lista de espera. As técnicas que utiliza requiren tempo e ela dedícallelo con gusto porque está orgullosa dos resultados. "Isto non é unha lavandería onde botas un euro e che sae o can lavado", di mentres explica que coida desde os produtos ata as toallas que utiliza.

Comenta que os cans de auga "teñen carácter desconfiado e son medosos. O seu hábitat é rural e bloquéanse na cidade. Hai que coñecelos para tratalos, pero a min encántanme".

Ademais da espectacularidade das rastas dos cans de auga, María López ten logrado moi bos resultados con outras razas. Ás súas costas leva moita bagaxe en exposicións e campionatos caninos, pero os seus traballos tamén poden verse cada día na rúa. "Teño peiteado cans para o Arde Lucus ou para vodas. En setembro teño cita para tres que van a unha".

Esta especialista en estética canina percibe un incremento do interese polo coidado dos animais. "Quen quere rapar un can non espera un mes e pico pola cita. Quen vén busca un bo coidado".

Diso tamén poden dar conta os seus catro cans, que conviven cunha tartaruga, tres cobaias, un gato e unha cabra. Seguro que serán os mellor peiteados de todo Lugo.