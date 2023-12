El ultramarinos de Chacaritas

Más que un barrio, Chacaritas era un mapamundi. "Estaba Don Jaime, el turco. No sé si era turco, era de esa zona del mundo, tal vez árabe o armenio. Tenía un compañero japonés en el colegio; otros eran árabes, tailandeses y gallegos. Otto, el del bar, servía salchichas con chucrut y pan negro; era un bar obrero", cuenta como si bebiese agua recordando el avistamiento de un ovni. Vuelve la vista sobre Don Jaime como a quien le cae una moneda y la recoge: "Le llamaban turco porque hacía lo que hacían los vendedores ambulantes, vendía un poco de todo en su kiosco: caramelos peines, charcutería o bebidas".

La familia de Campanari era italiana por las dos partes. "Eran católicos, pero mi padre tenía un socio judío, así que me crié como católico vinculado con la cultura judía porque nos invitaban a las fiestas religiosas. Mi madre era repostera y hacía huevos de Pascua para la familia de Simón".

En su casa no se hablaba italiano. "Eran emigrantes de olvido, nunca pensaron en regresar". Pero Italia transpiraba en la vida diaria. "Cuando había fiesta nos juntábamos unos treinta familiares en casa. Mi madre amasaba pasta. Después de comer los hombres jugaban a las cartas, los niños iban a jugar y las mujeres hablaban; yo alternaba entre jugar y escuchar". Las tertulias de su madre y sus tías se hacían sacando sillas a la calle. Las narraciones se veían enriquecidas por las aportaciones de los vecinos que iban de paso.

Aprendió a contar en esa escuela. Abandonó los estudios de arquitectura a tiempo de salvar su felicidad. Tenía en la cabeza cómo se hilaban las historias y el modo de montar las piezas de una chaqueta por un abuelo sastre. Entonces se dedicó al teatro, la danza, la música para teatro, el canto y el clown. Empezó a darse clases de movimiento a actores y se pasó a ser actor con textos propios como contador en 1990.

Fue a trabajar a un festival a Colombia y conoció gallegos. Eran gallegos distintos a Enrique y Primitiva, que "habían trasladado los ultramarinos de Galicia a Chacaritas: vendían pan, galletas, productos de limpieza,... un poco de todo, y también tenían bar".

Los gallegos del festival lo invitaron a su país. Conoció Santiago, pero se estableció en Madrid. "No me acostumbré porque era lo mismo que Buenos Aires, en Santiago iba a pie a todas partes". Abrió el abanico de la palabra para dedicarse a ser narrador, actor, director, escritor y conversador amable. Recorrió España cargadísimo de vocabulario mientras se callaba el argentino y aprendía español. "Cuando dirigía actores les indicaba: "Me paro". Ellos se quedaban quietos. En Argentina "me paro" significa ponerse de pie".

Se dio el gusto de asentarse en Santiago. "Tenía alquilado un piso muy pequeño, pero no me compensaba porque estaba siempre trabajando por España y Suramérica". Ana Carreira le dejó su piso en Lugo hace doce años. Establecerse en esta ciudad fue volver a casa. "Los Carreira y los Coira eran como mi familia de Buenos Aires".

Campanari no es emigrante de olvido. Galicia es Chacaritas; Lugo, el ultramarinos de Enrique y Primitiva. "La retranca y la relación con la muerte gallegas no me eran ajenas porque vivía a doscientos metros de un cementerio. La relación con la muerte era cotidiana. Por nuestra puerta pasaban los cortejos fúnebres y los tanatorios estaban cerca de casa, que era un punto de encuentro si fallecía un familiar. La muerte y lo mágico conectan bien. En Galicia sales del local en el que cuentas y topas con el cementerio".