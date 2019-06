Últimos retoques para la apertura este viernes del cine Cristal en Montero Ríos

Últimos retoques y preparativos para la apertura este viernes del multicine Cristal en Montero Rios, tras doce años cerrado. Contará con tres salas, que proyectarán cine comercial y de autor. Cada una tendrá cabida para unos 120 espectadores.

La empresa Xildar Fuxaos SL adquirió a finales de marzo los locales de proyección.

La reapertura de las que serán las salas más céntricas de la ciudad se produce en un momento de cambios en el sector, tras la recuperación hace unos meses de algunas de las antiguas salas de la Praza Viana do Castelo, donde se proyecta cine que no lleva la etiqueta de comercial, y la reforma en As Termas, donde operará Yelmo, una de las grandes firmas nacionales de distribución.