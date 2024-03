El último pase del caso Carioca

La primera década del nuevo siglo daba sus coletazos en Lugo sin que en la ciudad se notase mucho que había entrado el XXI. En el lugar donde nunca pasaba nada había coches de la Policía Local aparcados habitualmente a la puerta del prostíbulo más fetén de la capital y se contaba que muchas noches incluso se usaban para transportar prostitutas. Al equipo de fútbol sala de la Policía Nacional le subvencionaba el equipamiento un proxeneta, el mismo negocio que permitía a un guardia civil competir en campeonatos de motos.

Prohombres de la sociedad, tenidos por padres y profesionales de provecho, mantenían por teléfono conversaciones sobre abortos, que se hacían en una consulta no autorizada situada en una de las mejores calles de la ciudad por un ginecólogo de quien demasiada gente tenía el teléfono; luego, se iban a cenar a reservados con clase con otros compañeros amantes de la comida proteínica, el humor de trazo grueso y los finales felices.

Todo estaba en su sitio, el dinero, las influencias y las putas, conviviendo en plácida normalidad, hasta que en octubre de 2009 una marea de guardias civiles llegados desde Pontevedra y Madrid entraron a fuego en la comandancia de la Guardia Civil y en los principales prostíbulos de la ciudad. Luego, con el tiempo, le fue llegando el turno a la comisaría de Policía Nacional y a otro buen montón de lugares que hasta entonces pertenecían a la ciudad en la que nunca pasa nada.

Había reventado la operación Carioca, cuya instrucción inició en secreto en diciembre de 2008 Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción 1, la magistrada que puso patas arriba la urbe entera: su seguridad, su política, su empresariado, su economía, su entramado social. El tsunami fue tal que terminó por engullir a la propia jueza.

El próximo mes de junio, casi 16 años después, llega a juicio en la Audiencia Provincial la causa principal de las muchas en las que se fracturó la operación Carioca. Será un juicio triple: a los acusados, reducidos tras estos años a solo cinco; a Pilar de Lara, cuya instrucción y actuación personal será cuestionada, y a una época en la que se creía que en Lugo no pasaba nada cuando en realidad pasaba de todo, en impunidad.

Efectos► Límites y visibilidad

La operación Carioca fue la primera, pero de ella fueron saliendo otras macrooperaciones como tentáculos judiciales, siempre desmesurados, siempre secretos a voces, siempre de números y modos tremendos, siempre con Pilar de Lara.

Vistos esos números (más de 300 tomos, casi un centenar de imputados, unos cuatrocientos testigos, varios millones de euros gastados, una cantidad de trabajo de funcionarios incalculable) y sus diminutos resultados judiciales, son muchas las voces que cuestionan la operación Carioca, pero tampoco son menos los lucenses que la justifican y agradecen.

En primer lugar, por haber puesto coto a esa sensación de impunidad con la que personas con poder, dinero y contactos se movían en la ciudad. Y, como epítome de todos ellos, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que habían desarrollado una preocupante destreza para moverse en la cuerda floja del delito y el cohecho.

Y, en segundo lugar, por haber conseguido sacar a la luz la auténtica realidad de todas las mujeres que estaban, y están, siendo prostituidas, por haber mostrado la suciedad que se escondía bajo el negocio de luces de colores y cócteles sofisticados de los burdeles españoles, amparados ellos también en la impunidad, en este caso de la alegalidad.

La trama► Guardia Civil

Es justo en el centro de toda esa basura y miseria humana donde la instrucción y la Fiscalía sitúan a Armado Lorenzo, el principal acusado en el juicio que se celebrará en junio. Será, pese a ello, la primera vez que se enfrente a una vista oral por el caso Carioca. Antes, en 2020, debía juzgarse una de las 50 piezas separadas, en la que se le acusaba de omisión de perseguir delitos por no investigar los malos tratos del proxeneta José Manuel García Adán a su mujer, pero la Audiencia Provincial aceptó una cuestión de nulidad previa y declaró el delito prescrito.

Armando Lorenzo era el cabo del Emume, equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil. Su cometido principal era precisamente la vigilancia de los burdeles de la provincia y el control de los permisos de trabajo y residencia de las mujeres que trabajaban en ellos, ya que eran en su práctica totalidad extranjeras.

Según el escrito de acusación, aprovechaba esta posición para tratar de obtener favores sexuales de las chicas a cambio de su protección en las redadas de extranjería y de ayuda para tramitar los permisos de residencia. Además, habría exigido diversas cantidades de dinero a varios de los propietarios de los negocios para darles información y un trato de favor.

Por estas actividades, el ministerio público acusa al ya ex guardia civil de nueve delitos relacionados con la solicitud de favores sexuales por parte de un funcionario de las fuerzas del orden, abuso sexual, cohecho y revelación de secretos. En total suman 123 meses de prisión, algo más de dos años.

Pero donde de verdad se la juega es en la acusación de agresión sexual contra una de las mujeres, una testigo protegida cuya denuncia fue precisamente el origen de la operación Carioca. Habría abusado sexualmente de ella, según la acusación, en el piso donde vivía la chica y tras poner de manera amenazante su pistola reglamentaria encima de la mesa. Si es declarado culpable de este delito podrían caerle hasta 11 años.

Sin embargo, algo ya ha ganado de entrada: del primer escrito de acusación de la Fiscalía al actual, se han retirado otras 25 acusaciones, la gran mayoría al considerar el fiscal que han prescrito o por haberse detectado irregularidades en la instrucción. Habría que descontar, en todo caso, los que ya pasó en prisión preventiva y los acumulados con medidas cautelares. Además, su estado de salud es realmente delicado, tras haber sido sometido a operaciones muy agresivas para atajar tumores, por lo que es bastante improbable que vuelva a ingresar en prisión aún en caso de condena.

Junto a él se sentará el que por entonces era su jefe directo en el Emume, también jubilado del cuerpo desde hace años. Empezó la cuenta con siete delitos, pero al final irá a juicio por dos: solicitud de favores sexuales( 8 meses) y abuso sexual (11 meses).

La trama► Proxenetas

Los otros tres acusados son proxenetas, todos por delitos de cohecho pasivo, por haber pagado supuestamente al cabo Armando. No obstante, se puede decir que en el caso de dos de ellos, el riesgo que asumen en este proceso es nimio en comparación con las condenas que ya han tenido en otras piezas de la Carioca.

Se trata de José Manuel García Adán, propietario del Queens y La Colina y actualmente en prisión, y José Marcos Grandío Ascariz, que dirigía el Eros. Los dos tuvieron que asumir serias penas tanto de cárcel como económicas y ahora la Fiscalía les pide año y medio a cada uno por cohecho pasivo.

Para el tercero, Jesús González Varela, reclama un año por un supuesto pago cuando era el encargado del Eclipse de Ribadeo. En todo caso, es una figura muy tangencial en toda la operación Carioca y, de hecho, hace tiempo que dejó el mundo de la prostitución.

Las dudas► Cruzando líneas

No deja de llamar la atención que esos tres sean finalmente los únicos proxenetas acusados en la pieza principal de un macrosumario contra la prostitución. Y menos mal que las circunstancias procesales se han ido alineando para que así sea, porque en el auto de transformación firmado por la jueza Pilar de Lara en su día incluía a otros dos nombres históricos de la prostitución en Lugo, pero en condición de víctimas.

Se trataba de Javier Álvarez "El Alemán" de Sarria y de Manuel Manteiga "El Increíble", dos proxenetas muy conocidos, implicados en varios procesos y con numerosas condenas. Sin embargo, la jueza les ofreció que ejercieran acciones como víctimas de los supuestos intento de extorsión del cabo Armando, situándolos al mismo nivel que las mujeres que prostituían.

Para rematar la asombrosa situación, pedía la condena de la propia Guardia Civil como responsable civil subsidiaria de las acciones de sus hombres implicados, con lo que se dibujaba la posibilidad de ver a la Guardia Civil pagando con dinero público a los proxenetas.

"El Alemán" desapareció hace un par de años cuando tendría que haberse enfrentado a un juicio por estafa en la Audiencia. Desde un remoto partido judicial de Colombia llegó un certificado con su acta de defunción. Por su parte, "El Increíble" ha renunciado de motu propio a ejercer la acusación y la Guardia Civil tampoco será responsable a efectos de pago.

El final► Examen a la jueza

Son detalles como este, que plagan la instrucción a decenas, los que también convertirán en cierta forma el juicio de junio en un proceso al propio proceso y a su otra gran protagonista, la jueza Pilar de Lara, que creó lo que en toda la ciudad y fuera de ella se llegó a conocer como "la Audiencia Nacional de Lugo" y se lanzó a una guerra personal contra la prostitución en la que se llevó por delante derechos fundamentales de los imputados, las esperanzas de muchas víctimas y la reputación de algunas personas. El CGPJ ya emitió su condena, quizás ahora la Audiencia la absuelva.

La gran batalla de las nulidades

La lectura de los escritos de defensa de los cinco acusados deja clara la estrategia principal: si la Fiscalía quiere ganar la guerra final, tendrá que empezar por la batalla previa de las nulidades.



Quien parece que llevará la voz cantante en este asunto será la defensa de Armando Lorenzo, que cuestiona la instrucción desde su mismo inicio: la denuncia de la mujer contra el guardia civil por agresión sexual habría sido provocada, alega , por otros compañeros que querían perjudicarle y se tomó en la cocina de la casa de uno de ellos, y no en la dependencias de la comandancia como recoge el acta fundacional de la operación.



Prescripciones. No será ese el único motivo de nulidad que se presentará ante la Audiencia, pero sí el más importante junto a las prescripciones de buena parte de delitos que se imputan.



Dilaciones indebidas. De entrada, hasta la Fiscalía reconoce que se produjeron dilaciones indebidas en la instrucción, lo que obliga a rebajar los grados de las penas.



Acusación particular. Solo una de las supuestas víctimas ejerce la acusación particular. Estaba personada otra, pero ha renunciado

100 testigos. Hay más de cien personas llamadas a testificar. Aún no se les ha notificado. Se cuenta con que más de la mitad no aparezca.



8 días. La Audiencia ha reservado ocho jornadas para el juicio, dos por semana: son los días 4,5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio.



80 delitos. La jueza De Lara marcaba en su auto de cierre de instrucción hasta 80 delitos para el cabo Armando. Ahora lo acusan de 10.



400.000 euros. Era lo que reclamaba la jueza de fianza a los acusados. Si fueran condenados, entre todos tendrían que abonar 78.500.



15 imputados. Esta pieza de la Carioca se instruyó con quince imputados. El propio juzgado decidió sobreseer las acusaciones contra diez.