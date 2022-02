La última ocasión en casi 40 años

Se podría anunciar que la Guardia Civil de Lugo dijo adiós a las armas. Pero no a todas, sino a las que participan en las subastas que, desde hace casi 40 años (comenzaron a organizarse en 1983), se celebraron en el cuartel de la Praza de Bretaña. Un nuevo decreto pone fin a las subastas en todo el territorio nacional. A partir de ahora, las armas que lleguen a la comandancia y no sean para uso de los guardias serán destruidas. Solo se subastarán las protegidas por el patrimonio histórico español que no terminen en el Museo de la Guardia Civil.

La última subasta en Lugo se cerró el pasado viernes. En esta ocasión, concurrían 401 lotes en los que abundaban las escopetas, los rifles y las carabinas pero en la que también había réplicas de armas históricas –como revólveres Colt fabricados en 1873 similares a los de las películas de vaqueros–, pistolas detonadoras –para uso deportivo– y algún ejemplar casi único como una escopeta de avancarga. Es decir, que se carga por la parte delantera del arma.

Los precios de las armas de esta última subasta oscilaron entre los 1.400 euros de una pistola y los 40 de alguna escopeta. Las que más salida tienen son las escopetas, cuyo precio medio se sitúa en 100 euros.

La procedencia de estas armas es diversa. "Poden vir de propietarios que as depositan voluntariamente ou tamén se lles revoca a licenza de armas ou tamén poden ser armas incautadas", explica José Luis Saavedra Casais, teniente jefe de Intervención de Armas y Explosivos de Lugo.

Esta última subasta recibió bastantes visitas aunque algunos de los asistentes se quejaban de que el horario de apertura era escaso: solo de diez a una. Aun así, a falta de un día para el cierre, se habían recibido 100 pujas. Los aspirantes sabrán pasado mañana si se les otorga su pieza o no. A partir del lunes, tendrán diez días para hacerse con ella.

Manuel Espiñeira Rodríguez es cazador y no quiso perderse la oportunidad de ir a echar una ojeada a la última subasta de armas. "Están moi usadas as deste ano e bastante caras. Hai bastantes escopetas a 700 euros. Eu ando buscando unha repetidora, de tres tiros. Hainas desde 200 a 1.000 euros", afirmaba mientras revisaba la abundante oferta.

Otro de los curiosos que se acercaron a esta última subasta fue Xosé María Fórneas, un aficionado a la caza y a las armas. "Veño máis ben de mirón. Ando buscando cousas raras, antigas, pero paréceme cara esta subasta", dice, a la vez que asegura que dispone de seis escopetas en casa.