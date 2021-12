La última fiesta del año no fue Nochevieja

No era Fin de Año, no hubo ni uvas ni cotillones, pero el espíritu era claramente de Nochevieja. Desde última hora de la tarde decenas de jóvenes tomaron las calles con toda la intención de despedir 2021 como si fuera día 31 y a pesar de las restricciones de la Xunta, sabedores de que en Nochevieja no abrirían los pubs.

Como la Xunta acordó con la hostelería que debían o bien cerrar sus locales desde este jueves hasta el domingo o abrir en Nochevieja solo hasta las tres de la mañana y los empresarios consideran que esa hora es demasiado temprana para un día en el que nadie deja su casa antes de la una de la madrugada, fueron varios los hosteleros que se plantearon trasladar sus cotillones a este miércoles, último día con el horario de ocio nocturno convencional aún en vigor.

De esta manera, todas las entradas vendidas para los diferentes cotillones serían válidas para este miércoles y se daría salida a las provisiones adquiridas para esa jornada. Ante la evidencia de que, en el conjunto de la comunidad, eran muchos los locales con esa previsión, el presidente de la Xunta intervino para hacer un llamamiento a la "corresponsabilidad" del sector y pedir la paralización de "todas las fiestas de Fin de Año". "Si se adelanta la fiesta, todo parece indicar que no van a tener derecho a indemnización", advirtió.

Algunos locales se plantearon adelantar fiestas, pero el aviso de Feijóo de que no optarían a ayudas les hizo renunciar

"No podemos cobrar por no hacer una fiesta el 31 y hacerla el día 29", insistió Feijóo, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. La Xunta ratificó posteriormente que la orden en la que se regularán estas ayudas incluirá de manera expresa que los empresarios del ocio nocturno que adelanten la celebración de Nochevieja no tendrán acceso a ayudas.

Además, también informó de que en el periodo entre las 00.00 horas del día 31 de diciembre de 2021 y las 00.00 horas del 18 de enero de 2022 (en este periodo se celebra la Noche de Reyes), los establecimientos de ocio nocturno podrán realizar su actividad ordinaria, pero no podrán organizar fiestas, celebraciones o eventos específicos, independientes o extraordinarios, como cotillones, fiestas de Fin de Año, fiestas de Reyes, o con denominaciones similares. Tampoco podrán realizar promoción, anuncios o publicidad de dichos eventos a través de redes sociales, mensajes de difusión, o cartelería tradicional.

Al conocer esas condiciones, los empresarios que tenían en marcha esas iniciativas cambiaron de idea y muchos comenzaron a comunicar a sus seguidores de redes sociales cómo se les iba a hacer la devolución de las entradas.

Finalmente, cuatro pubs de Lugo decidieron abrir este miércoles —La Roma, Anagrama, Bambudha y My Pub— como una jornada normal. Juan Agra, representante del sector del ocio nocturno de la Asociación Provincial de Hostalería, explicó este miércoles que se trataba de una apertura como la de otro día. Aunque la inmensa mayoría de pubs lucenses no suelen abrir los miércoles, admitió que "no es como en otros momentos del año, abrir entre semana un día de Navidad puede ser buena idea porque siempre hay gente".

Este miércoles la hubo. Mientras los hosteleros decidían qué hacer muchos jóvenes se organizaban desde el día anterior para celebrar Nochevieja el día 30 como se pudiera. Desde la tarde resultaba evidente que los locales se llenarían y también se vio a muchos jóvenes con bolsas con botellas camino de los botellones. Quizás la hostelería no lo llamaba fiesta de Fin de Año, pero ellos la celebraron como si lo fuera realmente.

En contraposición, la noche de Fin de Año no abrirá ningún pub en Lugo —tampoco habrá fiesta en el Círculo— y los hosteleros cobrarán en cambio ayudas de la Xunta, una medida que "nunca es suficiente" pero de la que alaban que se haya habilitado antes de darles a elegir qué opción tomar.

Agra tiene claro que las ayudas no compensan lo que podría ganar un pub en una noche como la de Nochevieja "en la normalidad", pero quizás sí en una realidad con restricciones. "Mucha gente ya no iba a salir por miedo", reconoce.

Explica que las Navidades empezaron de forma más optimista pero fueron empeorando para su sector prácticamente día a día a medida que subían los casos. "No tienen nada que ver con lo que creíamos que serían hace mes y medio, cuando parecía que serían casi normales", explica.