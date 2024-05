'Ulises' regresa a Lugo a próxima semana con poesía e gastronomía

Os días 16, 17 e 18 celébrase a segunda edición de Ulises pasea por Lugo cun programa literario e gastronómico organizado pola Fundación Novoneyra, en colaboración con Cultura. Lugo forma parte da rede Ulysses European Odissey que celebran 18 cidades europeas polo Ulises de Joyce.

A actividade empezará a mañá do día 16 no Mercado de Abastos, coa reconstrución sonora deste espazo hai un século a cargo da Fundación Legar. Seguidamente, o poeta Antom Fortes dará un brinde antes de dar paso ao primeiro faladoiro que terá lugar ás 17.00 horas no Vello Cárcere. A escritora María Sánchez, o gastrónomo Jorge Guitián e os produtores Adrián Lago (Queixos do Castelo) e Román Sánchez (A Carqueixa) analizarán os puntos de encontro entre literatura e gastronomía.

Nese mesmo espazo, ás 18.00 horas, terá lugar o segundo faladoiro, Homenaxe a Ánxel Fole: De Yunque a Historias que ninguén cree no que os escritores Constantino Bértolo, Branca Novoneyra, Claudio Rodríguez Fer, e Juan Soto, analizarán a figura poliédrica do autor. Lois Pérez rematará cun brinde poético.

O venres 17, ás 17.30 horas no Vello Cárcere, haberá o faladoiro Galicia e Irlanda, con Marilar Aleixandre, Felipe Senén e Eusebio Lázaro. Xerardo Quintiá será o encargado do brinde poético ao remate. A banda Radio Océano dará un concerto no Mercado de Abastos a partir das 22.00 horas.

O sábado 18 comezará ás 11.00 horas no Pazo de Orbán, desde onde a Lidia de la Fuente guiará a ruta O Lugo de Ánxel Fole. Ás 12.00 horas, terá lugar unha lectura foleana onda a estatua do autor tras o Concello. Ás 13.00 horas, o Clube de Lectura Lugo fará unha lectura do Capítulo VIII do Ulises, Lestrigóns, no Portón do Recanto e, ao seu remate, Marica Campo recitará un brinde poético. A segunda edición do Ulises pasea por Lugo rematará ás 20.30 no auditorio municipal coa peza de danza Afectos a cargo da compañía de Kirenia Martínez.

O programa foi presentado por Branca Novoneyra, da fundación convocante; o tenente de alcaldía; Rubén Arroxo; a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, e a deputada Iria Castro.