UGT solicita rescindir el contrato a Ferrovial por "incumplimientos" en Lugo

El sindicato UGT ha registrado una solicitud formal de petición a la Consellería de Sanidad para rescindir el contrato a la empresa Ferrovial sobre limpieza, desinfección y gestión de residuos en la provincia de Lugo por "incumplimientos". En un comunicado, UGT reclama la rescisión del contrato con Ferrovial "de forma inminente" por "graves incumplimientos que afectan al área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos".

La citada empresa presta servicios en los hospitales Lucus Augusti de Lugo y Calde, en centros del Sergas, el órgano que gestiona el sistema de salud pública en Galicia, dependiente de la Xunta. "Ferrovial solo se sometió a los pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas en los días de presentación de su oferta, engañando a la Xunta de Galicia y, posteriormente, malgastando el dinero de toda la ciudadanía gallega", denuncia UGT.

El sindicato afirma que hay "reiterados incumplimientos en la prestación del servicio", en aspectos que "fueron puntuados durante el procedimiento de licitación y elevaron a Ferrovial un peldaño por encima de otras empresas" y que contribuyeron a la adjudicación por parte de la Xunta. "No solo no cumple la parte extraordinaria y valorada en el concurso público", precisa UGT, "sino que no cumple ni los requisitos mínimos establecidos por la Consellería de Sanidad en el pliego de condiciones", denuncia.

Por ello, señala que "tras detallar minuciosamente la situación fraudulenta en el escrito presentado", insta a la Consellería de Sanidad a que "observe las negligencias en la prestación del servicio por parte de Ferrovial". Según el sindicato, los "graves incumplimientos" derivan en un "pésimo servicio público" y generan un "riesgo grave" para la salud de los trabajadores y usuarios, "todavía más en época de pandemia" de covid-19. Por ello, UGT expresa su esperanza de que "la coherencia se acerque a la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Sanidad" para "poner fin al contrato con la empresa Ferrovial Servicios".