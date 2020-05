Urgencias vio tres fracturas de cadera el primer día en el que se pudo pasear

Urgencias del Hula recupera poco a poco la normalidad y estos días llega ya al 65% de su actividad habitual. La semana pasada ya aumentaron los pacientes y ese incremento es más evidente aún desde el pasado sábado. En esa jornada, la del estreno de la fase 0 de la desescalada y en la que por primera vez en 50 días se permitieron los paseos a la población en general, al servicio del Hula llegaron tres casos de fractura de cadera.

“Hemos visto traumatismos, caídas o contusiones, que es algo que había disminuido desde que empezó el confinamiento”, explica el jefe de servicio, Manuel García Novio, sobre la actividad.

Además de la fractura de cadera -la más común entre los mayores tras una caída- también llegaron al hospital jóvenes con otras, en este caso, ocurridas durante la práctica de deporte. “Hubo alguna fractura de brazo o policontusiones”, apunta García Novio.

El pasado lunes -lunes después de un puente, lo que suele ser garantía de mucha actividad- acudieron a Urgencias del Hula 155 pacientes. La cifra sigue estando lejos de los 220 o 230 que tiene el servicio de media pero aún más de los entre solo entre 60 y 80 que llegaron a tener en algunos días del confinamiento. En aquel momento se explicaron la sustancial reducción de las urgencias por dos cosas: la eliminación de los casos no verdaderamente urgentes y el miedo que hacía que pacientes con patología no urgente pero también urgente no acudiera al hospital.

“Creo que la gente ya no tiene miedo de venir al hospital”, concluye García Novio a raíz del incremento de casos de los últimos días. No solo han cambiado los números sino también de qué tipo de urgencias se trata. Así, además de sumarse las caídas o fracturas, que hace un par de semanas eran excepciones, vuelven al servicio los casos más frecuentes, los que más ven: pacientes ancianos crónicos y pluripatológicos que sufren descompensaciones. También otro paciente frecuente, el que no tiene una verdaderas urgencia.

“Se vuelve a hacer mal uso de las urgencias, volvemos a ver pacientes con patologías ni urgentes ni graves que vienen al hospital sin haber consultado con su médico de cabecera o con el PAC”, asegura el doctor García Novio.

En cuanto a las urgencias pediátricas el comportamiento es similar y se ha registrado ya un crecimiento aunque mucho menor que en el área de adultos. “El día que más niños hubo fueron 18”, apunta el jefe de servicio. Cabe recordar que no resultaba extraordinario en determinados momentos que acudieran cerca de un centenar de niños en una jornada. En los pacientes pediátricos se ven también caídas y contusiones, además de procesos febriles. De cualquier forma, muchas de las enfermedades que llevan a los niños a Urgencias se desarrollan a través del contagio de otros niños en el colegio; cosa que, evidentemente, ahora no pasa.