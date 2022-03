"La UE necesita que todas las energías compitan entre ellas sin intervencionismos"

La sede del PP en Lugo contará esta tarde, a las 18.00 horas, con Daniel Lacalle, economista de referencia de la derecha española. La charla también podrá seguirse en streaming, a través del Facebook del partido.

Viene a presentar su libro Libertad o igualdad. ¿Qué puede encontrar el lector en él?

Se pone en valor la mejora que ha conseguido el capitalismo para la inmensa mayoría de la población y explico las propuestas de mejora con respecto a la situación actual de exceso de deuda, aumento constante de gasto público y aumento de los impuestos.

Parece que todo lo pasado últimamente, con el sector público como gran sostén durante la crisis de la pandemia y los organismos internacionales recetando aún más inversión pública como motor de crecimiento, no deja a los economistas de su corriente en la mejor de las posiciones. ¿Cree que esta nueva apuesta de la economía es algo solo circunstancial?

Lo primero es que lo que están recomendando todos los organismos internacionales es mayor eficiencia en el gasto público y reducir la deuda en época de crecimiento. Lo que es como mínimo hilarante es la utilización selectiva por parte del intervencionismo de las recomendaciones de los organismos internacionales. Con lo que estoy en desacuerdo yo, y cualquier persona que sepa sumar dos y dos, es con la idea de que cuando hay crecimiento hay que endeudarse y gastar mucho más y en pandemia también. Eso no es liberalismo, ni socialismo, ni nada, eso es cuentismo. Durante la pandemia, si no llega a ser por las empresas, el sector público hubiera enviado a la economía de España al desabastecimiento y a la hambruna.

La crisis del PP no tiene nada que ver con el proyecto, sino con las personas. Yo creo que el proyecto va a fortalecerse

El mercado energético es una de sus especialidades y uno de los grandes problemas actuales y de futuro, agravado por la guerra de Ucrania. ¿Cómo cree que evolucionará la situación?

Le energía es otro de los vectores en los que es especialmente evidente el destrozo generado por la gestión pública, porque todos los recursos energéticos naturales están nacionalizados y en manos de gobiernos. Las empresas que gestionan la energía son meros intermediarios. Si compran la materia prima a precio del mercado internacional, la culpa no es de quien compra, sino de quien tiene esos recursos. La UE lo que necesita es lo que ha hecho con mucho éxito EE.UU, que es líder en renovables, líder en producción de gas natural y que además ha conseguido ser independiente en gas y en petróleo sin poner cortapisas a la nuclear, a la solar o a la eólica.

¿Se refiere usted a autorizar técnicas como el fracking?

Es una técnica que se utiliza en todos los lados, en Europa también, pero nos gusta mucho identificar fracking con algo malo. Pero no es solo una cuestión del gas natural, sino de todas las fuentes de energía. No tiene ningún sentido demonizar una tecnología por cuestiones ideológicas. Necesitamos la eólica, la solar, el gas, el petróleo y la nuclear; todas ellas en competencia funcionan muchísimo mejor que cuando se les van poniendo limitaciones. La solución no puede ser más intervención.

Llega usted a Lugo convocado por el PP. ¿Cuál es su posición sobre el proceso que está viviendo, teniendo en cuenta su proximidad a Pablo Casado?

Igual que cuando el PSOE implosionó, a todos los que estábamos muy lejos de su posición ideológica nos preocupaba, porque hace falta un partido socialdemócrata fuerte y de gobierno. El PP tiene una oportunidad esencial de recuperar la casa común del centro, la derecha y el liberalismo. Debe juntar las distintas sensibilidades del centro-derecha y ofrecer un proyecto ilusionante para España, un proyecto de país.

¿Ese proyecto antes no existía?

Se estaba desarrollando ya. Una cosa es el proyecto y otra cosa es que ha habido una crisis que no tiene nada que ver con el proyecto, sino con las personas.

¿Dice que las personas que llegan ahora serán más adecuadas para desarrollar ese proyecto?

Hay que poner en valor que Pablo Casado cogió un partido que estaba en implosión y lo puso en las encuestas como alternativa de gobierno nacional. Y también hay que poner en valor que haya gente que dimita ante una crisis en la que toma responsabilidades. A partir de ahí, creo que es el momento de pensar no en esta u otra persona, sino en si el proyecto va a fortalecerse, y yo creo que sí.