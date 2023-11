La UE y los consumidores apuestan por el porco celta

Asoporcel, al Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, organizó ayer una jornada técnica sobre esta raza, en el Pazo de Feiras. A esta sesión acudieron un centenar de criadores y también de otras razas porcinas minoritarias de toda España, para debatir el presente y el futuro de las mismas. La conclusión estuvo cargada de esperanza: las políticas de la Unión Europea y las preferencias de los consumidores dibujan una perspectiva muy esperanzadora.

En esta mesa de debate tomaron parte Moisés Noval, de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta; Pere Antoni Company, en representación del Porc Negre Mallorquí; Agustín Fernández, del Chato Murciano, Fidel Pérez, criador de Cochino Negro Canario, y Mª Cruz Castro, por Asoporcel.

Es el director técnico de la asociación organizadora, Iván Rodríguez, quien explica que la principal conclusión fue que "parece que la Política Agraria Común (PAC) de la UE está apostando por las razas autóctonas y la ganadería en extensivo, lo que hace que se prevea un buen futuro para estas razas". Además, destacó, "los consumidores cada vez las están demandando más, son productos que gustan mucho".

En el lado negativo, el representante de Asoporcel situó "el incremento constante de los costes, que te acaba lastrando la producción. Eso hace también que los precios sean muy oscilantes, porque hoy te sube el pienso, mañana el transporte u otra cosa, por lo que no hay estabilidad. Pero esto es algo muy difícil de controlar que afecta no solo a todos los sectores productivos, sino a todo el mundo".

No obstante, Iván Rodríguez insiste en la buenas perspectivas para los criadores de estas razas minoritarias y para el porco celta en particular, como demuestra el hecho de que "todas las semanas tenemos un importante número de sacrificios. Y además ahora llega la temporada de matanza y de cocidos en Galicia, y eso nos ayuda mucho". La consecuencia es que no solo se está vendiendo toda la producción de porco celta, sino que aún queda mercado para vender más si hubiera más productores.

Esta mesa de debate puso el cierre a una jornada técnica que había comenzado con una conferencia de Pep Font sobre Cómo calcular el rendimiento económico de mi granja, a la que siguió otra de Senén Barral sobre "Restauración sostenible y apoyo a las razas autóctonas".