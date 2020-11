El salón de plenos de Lugo se traslada a Twitter

Limitadas las salidas por el confinamiento, la Santa Compaña municipal decidió utilizar el territorio desconfinado de Twitter para continuar con sus reproches. En esta ocasión fue a raíz de la polémica por la decisión de la edila de cultura, la nacionalista Maite Ferreiro, de no suspender los actos por el Samaín, pese a que su socia de gobierno y alcaldesa Lara Méndez había anunciado la suspensión de todos los actos municipales a causa de la pandemia.

Quien abrió el fuego es un habitual de la guerra a campo abierto en las redes sociales, el concejal del PP Óscar Poy. En un tuit que incluía un vídeo en el que una lucense reprochaba a la alcaldesa que mientras ella no podía ir a ver a su padre hubiera colas en el túnel del terror instalado por el Concello en el centró histórico, Poy añadía el siguiente comentario: "Buenos días, mi querida alcaldesa. Te voy a contar un secreto sobre eso que dijisteis de que se cancelaban los actos previstos este fin de semana por la pandemia: Te toman por el pito del sereno".

Buenos días, mi querida alcaldesa @LaraMendezLopez. Te voy a contar un secreto sobre eso qué dijisteis de que se cancelaban los actos previstos este fin de semana por la pandemia: Te toman por el pito del sereno. pic.twitter.com/bW54z73oGq November 1, 2020

A este mensaje no tardó en responder desde su cuenta el concejal de urbanismo, Miguel Couto, con lo que parecía ser un ataque a sus socios de gobierno, el BNG: "A alcaldesa cumple coa súa responsabilidade institucional, pero non é responsable das decisións que outros adopten. Como ven sendo habitual, os representantes do PP tenden ó totalitarismo, non o poden remediar. Cada pao debe aguantar a súa vela".

A Alcaldesa cumple coa sua responsabilidades institucional, pero non é responsable das decisións que outros adopten. Como ven sendo habitual os representantes fo PP tenden ó totalitarismo, non o poden remediar. Cada pao debe aguantar a sua vela. — Miguel Couto (@mcoutoalonso) November 1, 2020

Además de la contrarréplica de Poy, que le recordó que es la alcaldesa la responsable de dirigir y que sus palabras confirman que "los del Bloque son un gobierno aparte", el tuit de Couto permitió la entrada en liza de los representantes de Ciudadanos. "El bigobierno. No lo podían dejar más claro", fue la respuesta que la concejala Olga Louzao añadió al mensaje del antiguo miembro del partido naranja Manuel Maseda, en el que reclamaba que Méndez cesase a Maite Ferreiro. Ahora los lucenses ya saben en qué consisten básicamente algunos plenos.