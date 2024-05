El casero lucense que se disfraza por miedo a los okupas les paga para que se vayan

Tras seis días en los que concilió el sueño a duras penas, el propietario de la casa allanada en la Rúa Serra de Outes de la capital lucense se despertó este jueves de la pesadilla. Pero esa vuelta a la normalidad le ha salido cara. Consiguió que los okupas pusieran pies en polvorosa a cambio de acceder a su chantaje. "Me costó una fuerte suma de dinero que se marchasen", reconoce el casero, que prefirió no desvelar la cuantía que tuvo que pagar.

Sin solución de continuidad, tras esa marcha, a primera hora de la tarde del jueves un obrero atrancaba con puntales la puerta de acceso al edificio para evitar futuros allanamientos. Su propietario tiene además previsto instalar una alarma con el fin de no sufrir el mismo problema.

El casero, que este miércoles atendía a este medio disfrazado con peluca, gafas de sol y barba de pega para no ser reconocido ya que aseguraba que sus ilegales inquilinos le habían amenazado, contrató a una empresa especializada en desalojar a okupas.

Dice que accedió al chantaje porque era "la solución más rápida" ya que si no temía que, cuando resolviese el juzgado la denuncia que presentó, "iba a pasar un año y tendrían todo destrozado".

Solución para los vecinos

También asegura que optó por esta solución por sus vecinos, ya que la mayoría, según cuenta, son personas mayores y este allanamiento podría servir, a su juicio, de "efecto llamada" para que se produjesen otros en el barrio.

"Totalmente frustrado y absolutamente indefenso" se volvía a mostrar este jueves este casero, que criticaba que "no hay ley. La Policía y el juzgado no respondieron a mis denuncias. Los demás tenemos que pagar impuestos, luz... y ellos en cambio no".

Además recordó que los okupas habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica por lo que advertía que esto podía entrañar un riesgo.

El importe que tuvo que desembolsar el casero fue más elevado del inicial solicitado debido a que los okupas le amenazaron con allanar las tres viviendas de la casa. El pasado viernes, cuando los vecinos dieron la voz de alarma de que un par de parejas se habían colado en el inmueble, estas solo habían tomado posesión en principio del primer piso.

Este edificio de la Rúa Serra de Outes, que estaba deshabitado, fue construido a finales de la década de los 60 del siglo pasado por los padres del denunciante. Cuenta con tres pisos y un bajo cubierta, además del garaje y un local comercial, en el que su madre tuvo una tienda de alimentación.

Vigilancia previa

Los vecinos de la zona sospechan que los okupas hicieron un seguimiento previo hasta que el pasado viernes, según cuentan, dos hombres reventaron la puerta a primera hora de la mañana y después se colaron dos mujeres, una de ellas embarazada.

Estos vecinos se mostraban además "quemadísimos" tras este nuevo caso de okupación que se ha registrado en el barrio de A Residencia. "Es una vergüenza", afirmaba uno que le manifestaba personalmente su apoyo al propietario afectado.

Tuvo el apoyo de SOS Milagrosa

El propietario de esta casa de la Rúa Serra de Outes expresó ayer el agradecimiento a la Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte por el apoyo que le ha prestado esta semana a raíz de sufrir la okupación.

Este colectivo advirtió que este caso evidencia que la okupación se está desplazando desde A Milagrosa hasta otros barrios de Lugo por la presión vecinal y la actuación policial.