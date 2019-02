"Tuve una lumbalgia por descargar un camión de velas y ella me dijo que sabía hacer masajes. Yo me dejé llevar y acabamos manteniendo relaciones sexuales. Yo no la busqué a ella, sino que fue ella la que me buscó a mí". El fraile que durante unos cuatro años atendió el santuario de O Cebreiro y ofreció su ayuda a los peregrinos, José Quintela Arias, narró de este modo su primer contacto sexual con una joven en 2014, cuando la chica tenía 16 años y él contaba con 57.

El hombre está acusado de abusar sexualmente de la menor y de su primo -un joven con discapacidad intelectual- y de utilizarla a ella para elaborar material pornográfico, tres hechos que negó en rotundo. "Yo no sabía que la chica era menor de edad. No lo parecía, ni por su físico, ni por su modo de vida, ya que era muy independiente. Tuvimos una relación y yo siempre me dejaba llevar. Sé que lo que hice es imperdonable porque nosotros tenemos voto de castidad y en mi foro interno aquello era inconcebible. Llegó un momento en el que yo no quería seguir, pero no era fácil salir del embrollo porque ella me pedía por favor que volviera", explicó.

El fraile reconoció también que durante los encuentros sexuales realizó varias fotografías comprometidas de la menor. "Al principio, cuando quedábamos, veíamos material pornográfico y un día empezamos a decir de broma que nosotros lo podíamos hacer mejor que esa gente. La idea de hacernos fotos fue mía, pero luego ella se aficionó. Yo le hacía fotos a ella y ella a mí, pero las borrábamos y jamás se las mandé a nadie". Además, insistió en que "no era el único que mantenía relaciones sexuales con esa chica y tampoco era el único al que ella le mandaba fotos comprometidas".

En cuanto al primo de la menor, sin embargo, el acusado negó que mantuviera cualquier tipo de contacto sexual con él. "Un día viajó con la chica y conmigo hasta mi casa de Trives. Yo salí a visitar a unos familiares y cuando regresé a casa vi al joven borracho y vomitando. Se quería propasar con la chica y ella me pidió ayuda. Yo jamás intenté hacer nada con él. De todo lo que contó ese chico, nada es cierto", afirmó.

DEPRESIÓN. José Quintela Arias llegó este martes a la Audiencia Provincial de Lugo sin tapar su rostro y dentro de la sala tampoco intentó ocultar su relación con la chica, aunque achacó su «imperdonable» conducta a su estado anímico.

"Caí en esa situación porque estaba atravesando una terrible depresión. En aquella época perdí el norte y me dejé llevar sin saber con quien estaba, ya que luego me advirtieron de que la familia de esa chica no era de fiar. Yo de echo conocí a su padre cuando me vino a pedir dinero porque le había ardido la casa, pero luego me enteré de que no era cierto. Yo entré en la orden con 18 años y soy fraile desde los 20. Al llegar a O Cebreiro me sentía muy solo, y además, nunca había tenido relaciones sexuales con nadie hasta que conocí a esa joven. Fue la primera y la única", contó.

Durante su interrogatorio, la fiscal le reprochó que no hubiera cortado la relación con la menor y que las conversaciones en sus redes sociales fueran siempre con chicas mucho más jóvenes que él. "Puedo entender que la soledad es dura y que tuviera que hablar con gente, pero siempre eran chicas jóvenes. Resulta bastante extraño que no haya ni una sola conversación con gente de su edad", comentó.

DENUNCIA. Sobre los motivos de la denuncia, José Quintela Arias considera que no fue por inquina personal, sino contra la congregación. "Cuando nos trasladamos de Vega de Valcarcel a O Cebreiro nos dijeron que nos iba a dar allí una casa. La gente pensó que íbamos a poner un negocio y nos veía como competencia. En O Cebreiro es así, todo el mundo compite con todo el mundo y no nos querían allí. Querían que nos fuéramos", apuntó.

Tras la declaración del acusado, el juicio continuó a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Lugo con el fin de preservar las declaraciones de las víctimas, quienes, según mantiene la Fiscalía, ofrecen una versión muy diferente de los hechos.

Tal y como recoge el ministerio público en su escrito de acusación, el fraile convenció a la menor para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero e incluso le pidió que buscara a una tercera persona para que pudieran hacer un trío, por eso los acompañó a la vivienda de Trives el primo de la chica, que contaba entonces con 20 años de edad.