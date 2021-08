Los turistas vuelven a la ciudad en otro verano con restricciones

Los números y las calles no mienten: en las últimas semanas los turistas han vuelto a la ciudad lucense. Y el perfil de la mayoría sigue siendo similar. Desde el Hotel Méndez Nuñez explican que el 97% de los turistas son nacionales, que aún hay pocos extranjeros. "A maioría son familias ou matrimonios de España, que non queren salir do país", confirman desde otro hotel del centro lucense.

Una noticia tranquilizadora para un sector que lleva casi año y medio con restricciones, aforos y una facturación mucho más baja de lo normal. "En julio ya tuvimos bastante movimiento, en agosto esperamos incluso más, pero todo depende de los cambios normativos", explican desde el Hotel Méndez Núñez.

A esta mejoría de la situación han contribuido en gran medida las vacunas. "Muchos parecen estar conformes con estar vacunados y parece no preocuparles esta explosión de contagios. Aun así, sin miedo, es raro el que no respeta las normas actuales como el uso de mascarilla", describe un hostelero.

Otro explica que las vacunas y lo largo de la situación han hecho que la mayoría de la población, especialmente los turistas actuales, se haya adaptado. "Nos viene mucha gente mayor que el año pasado no lo habrían hecho, tienen menos miedo", describe.

Cristina Cruz, una turista canaria que se vino de vacaciones a Galicia con su familia, admite que dudaron si venir. "Nos asustamos un poco con el aumento de casos, pero después pensamos que al final en todos los sitios españoles están más o menos igual", declara la joven. Al visitar el centro lucense se quedó sorprendida. "Hay bastante ambiente, no me lo esperaba, la verdad, pero se está muy bien", cuenta esta turista .

Autocaravanas. El modelo de viajar en autocaravanas vio en la pandemia un aliado clave y el área existente junto al Pabellón Municipal está estos días casi llena.

!El año pasado creció, y este aún más. A pesar de tener completo desde hace meses agosto y septiembre, estamos recibiendo unas veinte llamadas diarias", cuentan desde Premium Van Galicia.

Destacan que la mayoría de los clientes son familias y, a pesar de las circunstancias, en estos meses solo han tenido una cancelación por una cita de vacunación.