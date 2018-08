Dos turismos ardieron en la madrugada de este miércoles en distintos puntos de la capital lucense por causas todavía desconocidas.

El primer incendio se originó en torno a las cuatro y media de la madrugada en la zona de Castelo de Arriba.

Aunque todavía se desconocen las causas del incendio, una testigo declaró haber visto a unos jóvenes en los alrededores del vehículo instantes antes de que comenzara a arder, algo que ocurrió justo después de que estas personas abandonaran la zona, por lo que no se descarta que fuera provocado.

A la misma hora, otro vehículo comenzó a arder, este estacionado en la Rúa San Lorenzo en el barrio Feijóo. El incendio afectó también a otro turismo que se encontraba estacionado detrás de él y a una ventana de un inmueble próximo.

Las causas de este segundo incendio son todavía menos claras, ya que no se sabe si pudo ser provocado o no al no hallar por el momento pruebas que así lo indiquen ni testigos que pudieran arrojar algo de luz al suceso.

Para la extinción del primer fuego acudió una dotación formada por un conductor, el mando y tres bomberos, uno de ellos de refuerzo, mientras otro se quedó en la centralita atendiendo cualquier emergencia.

Sin embargo, para la sorpresa del equipo de bomberos, tras anunciarse el primer incendio se les notificó el segundo, prácticamente a la misma hora.

Estos dos incendios ocurridos a la misma hora pusieron de manifiesto la escasez de personal en el equipo de extinción, situación que lamentan varias organizaciones como Comisiones Obreras, que reclaman un aumento de plazas.

ESCASEZ. La situación no supuso un problema mayor para el equipo de bomberos, que sin embargo tiene un problema importante de falta de personal, según dicen.

El cuerpo lucense llegó a tener 56 efectivos en su momento, frente a los 39 que tienen en la actualidad. Número que se ve reducido si se tiene en cuenta que en la actualidad cuatro de ellos están de baja por larga duración.

Más efectivos

CC.OO. reclama un aumento de plazas de bomberos



La sección sindical de Comisiones Obreras advierte de que el servicio está bajo mínimos, a la vez que exigen que el gobierno local saque a concurso las dos ofertas aprobadas, una con 12 plazas, de las cuales seis de ellas serían para internos, y otra de tres plazas libres.



Además, está previsto que en el próximo mes de septiembre se aprueben otras tres libres. La organización critica que el Concello no prevea un aumento de plazas en la relación de puestos de trabajo (RPT) que está prendiente de aprobación.



No más refuerzos

Además, advierten de la posibilidad de no hacer más refuerzos si no se les abonan los atrasos de los refuerzos y horas extras pendientes del año 2017, algo que ya se denunció el pasado marzo.