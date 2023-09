"Os anos pasados ata 1968 fixaron a miña empatía polos débiles"

Tuco Cerviño comentou a un amigo da Coruña que se dispoñía a escribir un libro de recordos da súa vida. O amigo fíxolle entender a finalidade dunhas memorias: "Teñen que responder á pregunta de quen é Tuco Cerviño". O autor presenta o libro, Un taxi verde e un concerto (Galaxia), ás 20.00 horas no Vello Cárcere xunto coa alcaldesa, Lara Méndez, e o profesor Xulio Pardo de Neyra.

Tuco Cerviño (Pontevedra, 1945), estudou o bacharelato en Pontevedra e Medicina na Universidade de Santiago. Nefrólogo pola Universidade Autónoma de Madrid, exerceu a especialidade nos hospitais universitarios de Santiago e A Coruña. Foi xerente deste último e máis do Gregorio Marañón de Madrid. É membro correspondente da Real Academia Galega.

A súa vida estivo composta por un poliedro de actividades. Foi médico, xerente de hospitais, parlamentario e académico. Pero non fala dese brillo no seu libro de memorias. Empeza sendo vostede un neno ao que un tío leva no coche e acaba no concerto que deron Voces Ceibes en Santiago en 1968. Considera que este tempo é tan distinto ao posterior como para centrar o libro nel?

Ese tempo é cando se forma a identidade dunha persoa. Todas as etapas, desde a nosa familia ata hoxe, son chanzos ata o que somos. Os anos pasados ata 1968 formaron a miña posición ética, de empatía cos débiles, de loita contra a inxustiza.

Divide o libro en tres idades. Empeza pola infancia, a adolescencia e o tempo da universidade.

Eu son de Pontevedra, onde estudei bacharelato. Levo 49 anos na Coruña. Pontevedra e Cotobade, de onde é a miña familia paterna, son a miña identidade; o meu lugar é A Coruña. Todos os veráns pasábaos en Cotobade, ata os 17 anos. Hai una etapa de aprendizaxe e de socialización política, que é a etapa universitaria de Santiago. A historia de Galicia sería distinta sen o 68 de Compostela.

Hai autores que subliñan que o 68 de Compostela foi anterior ao 68 de París.

É que foi anterior! En Compostela empeza a primeiros de marzo de 1968 e en París comezou en maio dese ano.

Hai dous meses de diferenza. Pensa que foi un precedente?

É algo circunstancial. Non ten importancia porque non agroma espontaneamente, senón que é algo que vén de atrás. Vén dun traballo político e sindical feito na universidade por moitos cadros do PCE, da organización cristiá Jecta, da Asociación Democrática de Estudantes Galegos (Adeg), da que eu son cofundador, e o Frente Social Universitario (FSU), onde militaba o hoxe presidente do Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

Hai outros cargos públicos que empezaron a formarse politicamente no 68 de Compostela.

Deu cargos políticos e universitarios como Emilio Pérez Touriño, expresidente da Xunta co bipartito; Vicente Álvarez Areces, expresidente do Principado de Asturias; José Manuel Martínez Cenzano, alcalde de Cuenca polo PSOE en varios mandatos; Enrique López Veiga, exconselleiro de Pesca co Partido Popular, ou Xosé Manuel Rodríguez, que foi alcalde do Saviñao e candidato BNG ao Congreso pola provincia de Lugo.

Dicíame que o 68 de Compostela non foi unha explosión espontánea, senón a consecuencia de anos de mobilización.

Houbera xa revoltas en Madrid en 1965 e despois en Barcelona. En Santiago estivemos conspirando, para facer un sindicato. Madrid e Barcelona ían por diante, pero Santiago acaba por superalos en 1968. A ditadura recoñece que o seu principal problema de "orden público" estaba en Santiago.

Movíanse vostedes na clandestinidade...

Totalmente...

houbo consecuencias?

Houbo detencións, cárcere para algúns e expulsión da universidade para outros.

Foi detido?

Nalgunha ocasión.

"O meu pai escondeuse no monte na guerra"

As referencias que aparecen en Un taxi verde e un concerto ás familias materna e paterna de Tuco Cerviño son constantes. As dúas familias son políticas, no sentido da militancia, desde varias xeracións atrás.

A política era unha constante na súa casa. A súa nai tivo dificultades para formarse polas súas ideas políticas.

A miña nai, Daría González, era licenciada de Filosofía e Letras de 1935; foi unha das primeiras en ir á universidade. Era militante do Partido Galeguista e tenente de alcalde en Pontevedra antes da guerra. Non lle permitiron presentarse ás oposicións de profesora de instituto polos seus antecedentes políticos, polo que formou parte da primeira promoción de mulleres técnico da administración civil do Estado. Tamén estudou Maxisterio e graduouse en 1949.

En canto a políticos pode remontarse antes.

Si. O meu avó materno Bernardino era do Partido Radical. Pertencía ás mocidades, que se chamaban a si mesmos Los Jóvenes Bárbaros. Foi concelleiro en Pontevedra de 1912 a 1914. Tamén foron concelleiros o sogro de Bernardino e dous irmáns seus, que eran republicanos e masóns.

O seu pai andou escapado no monte.

O meu pai, Francisco, era licenciado en Letras e avogado.O tribunal de represión da masonería xulgouno por masón en 1945, pero absolveuno por falta de probas. Era profesor de Historia nun instituto de Vigo. Escondeuse no monte de Cotobade, onde pasou a guerra. O meu avó paterno era fillo de labregos, pero logrou estudar Dereito grazas a que entrou no seminario. Saíuse cando ía cantar misa. Foi secretario do Concello de Cotobade.

Cales eran as súas ideas?

Era da facción conservadora dos liberais de José Riestra. Antonio Maura dixo que "España tiene 49 provincias y Riestra tiene Pontevedra". O meu avó era un cacique. Protexeu ao seu fillo escapado.

A un fillo de esquerdas.

Si, non sei cando o meu pai se fixo de esquerdas. Supoño que nos anos en Madrid. As miñas tías dicían que fora secretario de Indalecio Prieto. Hai un artigo no que Borobó escribe que "Francisco Cerviño tiene el inequívoco aire de pisar el pasillo del Congreso", así que pode ser certo.

"Aínda conservo unha cicatriz nun dedo que me trae o meu primeiro recordo infantil"

A primeira lembranza de Tuco Cerviño é viaxar en automóbil "desde Raxó a Pontevedra" co seu tío Coca. Marca o comezo das súas memorias. Lembra a color do coche no que o levaron nesa viaxe.

Na miña memoria era verde. Xa sabe que a memoria é unha mestura do vivido e o recordado.

Que tivo de especial ese desprazamento para que lle quedase estable na memoria?

Eu tería catro anos. Fíxenme unha ferida cunha caixa de betún. Aínda teño a cicatriz nun dedo. Pareceume unha cousa importante.

Entendo que o levaban ao médico, pero contoume que foi no coche de Pontevedra a Raxó. O lóxico sería ir dunha vila a unha cidade para curar a ferida da caixa.

Non me levaron ao médico. Supoño que me levaron a Raxó no coche para consolarme. Pero non o sei porque era moi pequeno. Conducía o tío Coca, que era irmán da miña nai, e tiña un taxi.