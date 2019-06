Tuberías que aportan luz

LUZ COMO arte o, lo que es lo mismo, Lighting is art. Este es el lema en inglés que los alumnos de los ciclos superiores de Ventas y Espacios Comerciales y Eficiencia Energética del CIFP As Mercedes escogieron para describir el proyecto de miniempresa Ilumínate, presentado al programa Lanzadeiras, organizado por la Consellería de Educación con la colaboración de la Fundación Alcoa -patrocinadora de la iniciativa- y El Progreso.

Ilumínate es toda una apuesta por la originalidad, que los alumnos y profesores de este centro buscaron en tuberías viejas y nuevas de cobre y hierro, a las que insulflaron vida dotándolas de una lámpara Led de bajo consumo y dándoles formas de muñecos.

"Queriamos facer unhas lámpadas que fosen de deseño e pretendiamos tamén incluír no proxecto algo sobre o que se estivese a traballar no curso, nos módulos do ciclo de Eficiencia Enerxética. Por iso, discurrimos de facer un traballo con estes tubos e lámpadas de baixo consumo, algúns dos cales son reciclados", afirma Víctor Paz, profesor del ciclo de Eficiencia Energética y coordinador del proyecto junto con Leticia Conde y Alberto Pereira.

Los doce chavales de primero de Eficiencia Energética llevaron a cabo el diseño, la elaboración de prototipos y la restauración y decoración de las lámparas, a las que acoplaron una base de madera y un cargador de teléfono móvil.

"Só fixemos lámpadas de escritorio. Inicialmente, pensáramos tamén noutro tipo de lámpadas para colgar do teito pero, ao final, quedáronnos no tinteiro", comenta Víctor Paz.

No se descarta que estas lámparas sean vendidas al público dado que los diseños son muy llamativos y originales. De hecho, cuando las llevaron a la feria Innova el éxito fue total.

"Llamaron mucho la atención y gustaron mucho porque la verdad es que es un proyecto muy original y las lámparas son muy bonitas", apunta Nuria Cadórniga Vega, coordinadora de Emprendimiento en el instituto.

ESCAPARATE. La otra parte del proyecto corrió a cargo de los quince alumnos de primero del ciclo superior de Ventas y Espacios Comerciales. Ellos fueron los responsables de hacer el escaparate donde están expuestas las lámparas hechas con tuberías.

"O que os alumnos pretenderon reflectir neste escaparate foi, nin máis nin menos, o xardín dunha casa. Para iso, instalaron céspede artificial e fixeron un porche con muros de porexpan que recubriron cunha pintura que imita a pedra. Como tellado, colocaron un trozo dun material chamado Onduline, que semella tella, e despois tamén incorporaron unhas hedras, que eles mesmos recolleron dos seus xardíns, para decorar e darlle un toque máis natural ao espazo. Quedou moi ben", explica Elena Corujo, la coordinadora del proyecto entre os alumnos de Ventas y Espacios Comerciales.

Buscar un escaparate que se adaptase al producto que se pretendía vender fue relativamente fácil. Entre las lámparas y el escaparate se encontró un punto en común: la naturaleza.

"As lámpadas son de baixo consumo enerxético e respectuosas co medio ambiente e, á súa vez, destaca a rudeza dos materiais empregados como a base de madeira das lámpadas ou tamén outros elementos que evocan á natureza como o céspede artificial", dice Elena Corujo.

Paralelamente a la decoración del escaparate, los alumnos de Ventas y Espacios Comerciales también pusieron en marcha una campaña de marketing digital para el lanzamiento de las lámparas al mercado. Para ello, crearon una web y también promocionaron estos objetos a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o Linkedin.

"Recibimos muchos mensajes de la gente diciéndonos que les gustaban. Nosotros colgamos muchas fotos y explicamos sus características, principalmente que eran lámparas con luz Led y eficientes a nivel energético", cuenta Álex Vasco, alumno de primero de Ventas y Espacios Comerciales.

Para completar esta campaña de márketing, los chavales de este ciclo hicieron también un folleto con fotos y todo tipo de información de las lámparas, que imprimieron y distribuyeron por el centro.