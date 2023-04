El TSXG rebaja la pena de 11 a 9 años a un acusado de abuso sexual a una menor en Lugo

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó el recurso de un hombre que había sido condenado a once años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja, menor de edad, y le rebajó la pena en dos años. Los magistrados entienden que la pena a imponer debe ser de nueve años de prisión, es decir, su grado mínimo, "pues la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Lugo no detalla cuáles son las circunstancias que llevaron al tribunal a elevar la pena impuesta con relación al mínimo y la razón por la que ello es lo proporcionado con los hechos", alegan.

El TSXG explica que este delito está castigado con penas de entre nueve y doce años de cárcel, "y la imposición de la pena por encima del mínimo de la mitad superior precisa de alguna argumentación complementaria que permita al acusado y a las partes conocer cuál es la razón por la que el tribunal optó por una determinada cuantía de la pena y no por otra, sobre todo si se ha sobrepasado en casi dos años el mínimo de la pena resultante al calcular la mitad superior", recalca. El tribunal mantiene las demás penas impuestas por la Audiencia de Lugo, que lo condenó también a diez años de libertad vigilada, trece años de alejamiento de la víctima y a indemnizarla en 7.000 euros.

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente una condena de doce años de prisión para el hombre —con iniciales N.J.S.J.— acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja. El hombre se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo el 27 de septiembre de 2022 y se acogió a su derecho a no declarar, pero quiso pedir perdón entre lágrimas a la víctima y a sus familiares. "Pido perdón a mi esposa y las niñas", exclamó.

Según quedó recogido posteriormente en la sentencia, los hechos ocurrieron en noviembre de 2018, cuando la pareja del acusado viajó desde Lugo hasta Colombia y dejó a sus dos hijas pequeñas, de 12 y 14 años de edad, a cargo del hombre. Una noche, cuando las niñas dormían, el acusado se acostó con ellas en la cama, le bajó el pijama a la menor de 14 años y comenzó a realizarle tocamientos de manera reiterada en los pechos y en la zona genital.

Tras estos hechos, la menor le contó lo sucedido a su hermana pequeña y ambas decidieron no contárselo a nadie "por miedo".

Casi un año y medio más tarde, en marzo de 2020, el acusado discutió con la otra hermana mayor de las menores y la madre de las niñas salió en defensa de su compañero sentimental, por lo que la víctima decidió contarle lo sucedido a su progenitora para que no apoyara al hombre. "Me empezaron a decir que era un asqueroso y yo les pregunté por qué decían eso. Al principio —contó la mujer en el juicio—, no me querían responder, pero insistí tanto que al final me contaron lo que había pasado. Es durísimo que la persona a la que quieres le haga eso a tu hija. Él en ese momento lo reconoció y nos pidió perdón, pero era una cosa muy grave y le dije que lo tenía que denunciar".

La víctima ratificó su versión en el juicio y las forenses que prestaron declaración en la vista explicaron que el testimonio de la menor —que actualmente ya es mayor de edad— fue coherente, persistente en el tiempo y sin ningún "ánimo espurio" contra el acusado.