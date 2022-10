El TSXG ratifica la pena por ofertar falsamente quads y patinetes para alquilar a turistas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la pena de cuatro años de cárcel por la Audiencia de Lugo al dueño de una empresa que ofertaba franquicias de alquiler turístico de vehículos eléctricos y quads para turistas, condenado por estafa. El tribunal, además, le impuso a la compañía el abono de una multa de 282.384,87 euros y, a ambos, el pago de una indemnización a la víctima de 94.128,29 euros.

La denunciante, según consta en la sentencia de primera instancia, conoció la empresa a través de internet y acudió, acompañada de su pareja, a Valencia para asistir a una feria y contactar con el acusado, "quien les mostró los vehículos con los cuales desarrollaban su actividad, explicando las circunstancias y condiciones del negocio, de forma tal que decidieron estipular dos franquicias, una para Santiago y otra para Lugo".

Según la resolución, la víctima debía adquirir, con carácter previo, los vehículos que iba a explotar, que eran seis quads y siete patinetes eléctricos suministrados por la empresa. "Nunca tuvieron intención de cumplir su parte del negocio, hasta el punto de que únicamente hicieron entrega de un vehículo quad, que, además, no era nuevo y estaba rayado, y de que los patinetes eléctricos tampoco eran nuevos y presentaban todos ellos defectos que los hacían de manera inmediata inservibles para su uso", señala la resolución de la Audiencia Provincial que ha confirmado la sala de lo civil y penal del TSXG.

En base a los testimonios y documentales, el tribunal considera que no hay otra "deducción" que la suma "del ánimo de lucro, la simulación por el autor de un propósito serio de contratar cuando en realidad solo quiere aprovechar el cumplimiento de la prestación dineraria de la otra parte ocultando que él no va a cumplir sus obligaciones". Además, la resolución, contra la que aún se podría interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, destaca que "no consta irracionalidad o arbitrariedad y el centro de la decisión cuenta con un importante segmento probatorio".

La denunciante relató en el juicio cómo el estafador truncó sus planes de futuro tras cobrarle casi 100.000 euros, mientras que él, que ya contaba con antecedentes por estafa, negó los hechos.