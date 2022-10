El TSXG confirma la condena al Sergas por la muerte de un hombre por delirio excitado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la sentencia que condena al Sergas a pagar 40.000 euros en concepto de indemnización a la madre de un paciente que padecía esquizofrenia paranoide y que falleció el 11 de noviembre de 2013, cuando tenía 33 años, en Lugo, tras ser dado de alta del Hospital de Día de Psiquiatría y del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula). El hombre falleció tras una parada cardiorrespiratoria causada, según el informe de la autopsia, por síndrome de delirio excitado.

La médica que le atendió en el Hospital de Día de Psiquiatría, según la sentencia, "sempre cuestionou as patoloxías" del paciente. Los jueces aseguran en la resolución que en noviembre de 2013 el hombre presentaba "un estado de gran alteración" como consecuencia de haber sido sometido a un juicio penal el 7 de ese mes por agresión a un profesional de la medicina, que concluyó con la correspondiente sentencia.

La situacion psíquica del hombre empeoró a raíz de ser condenado por agredir a un médico

"O empeoramento que se estaba producindo, e do que o paciente era consciente, foi posto por el, como anteriormente xa fixera en diversas ocasións, en coñecemento da doutora, quen entendeu que todo era finxido para obter un beneficio ante a xurisdición penal (algo ilóxico cando xa recaera sentenza firme)", según destaca el TSXG, a la vez que recalca que esta facultativa "desatendeu a petición de axuda e o internamento que lle solicitaba e procedeu a darlle a alta".

La sentencia recoge que, "non satisfeita con tan anómala actitude", la doctora contactó teléfonicamente con el servicio de Urxencias de Psiquiatría del Hula para advertir a otra facultativa de la situación del paciente y recomendarle que, si acudía por allí, no lo internase. En esos días, la situación psíquica del paciente empeoró de forma notable, lo que fue apreciado tanto por el dueño como por el encargado del hostal en el que residía. De hecho, el personal del establecimiento alertó a la Policía el 10 de noviembre porque el hombre se escapó "nun estado psicolóxico de elevado risco", señalan los magistrados en su dictamen.

La médica que atendió al hombre en el Hospital de Día de Psiquiatría consideró que fingía y pidió a otros facultativos que no lo internasen

Los agentes localizaron al hombre de madrugada "cando vagaba polas rúas de Lugo". Ese día fue atendido en el servicio de Urxencias del Hula por una médica, que le diagnosticó un brote psicótico y lo derivó al servicio de Urxencias de Psiquiatría. Allí fue atendido por otra médica que "facendo caso da advertencia e recomendación da súa colega do Hospital de Día de Psiquiatría, fixo caso omiso, tanto do previo diagnóstico da doutora que derivara o doente ao seu servizo como do seu historial médico e dos claros síntomas do seu estado", según recoge la sentencia. La doctora se limitó a mantenerlo en observación hasta la mañana del 10 de noviembre, cuando le dio el alta, a pesar de que instantes antes intentara agredir a un médico y a una enfermera de Urxencias, según se explica en la resolución.

Al día siguiente, el paciente provocó un nuevo altercado frente al edificio Multiusos de la Xunta, en la Ronda da Muralla, donde trató de lanzarse a los coches después de agredir a un viandante. La Policía logró reducirlo y fue trasladado al Hula por los servicios de emergencias del 112. Allí ingresó en parada cardiorrespiratoria, "como consecuencia da cal faleceu, reflectindo o informe de autopsia, como causa da morte, síndrome de delirio excitado, derivado da esquizofrenia que padecía", según recoge la sentencia. Los magistrados del TSXG consideran probado que las doctoras, "predispostas pola súa apreciación subxectiva e infundada de que todo era finxido ou esaxerado, incumpriron as súas obrigas e desatenderon o ditado dos protocolos, sen valorar tampouco o historial psiquiátrico do paciente, e optaron por pechar os ollos e darlle o alta, abandonándoo á súa sorte".

El TSXG considera que el personal sanitario incumplió sus obligaciones y "abandonou o paciente á súa sorte"

Los jueces consideran que mantener, "como fai a administración", que no se probó la necesidad de internar al enfermo constituye "unha afronta á intelixencia dun cidadán medio por profano que sexa na materia". Destacan que "a relación de causa a efecto entre a situación psiquiátrica do doente, o seu mal diagnóstico, a ausencia de internamento nun centro adecuado a este tipo de pacientes e a súa morte devén indiscutida".

Con todo, la sala del TSXG señala que "non cabe afirmar con total seguridade que outro fose o resultado de atenderse correcta e adecuadamente ao paciente e de habérselle internado no centro a véspera do seu óbito". Sin embargo, creen que “é precisamente esa incerteza acerca do que puidese acontecer de actuarse coa dilixencia esixible, de diagnosticarse certeiramente a súa patoloxía, en lugar de supoñer actuacións finxidas ou esaxeradas que a propia vida demostrou inexistentes, de acordarse o seu internamento con tratamento ad hoc e baixo control permanente, o que fai entrar en xogo a doutrina da perda de oportunidade, ante a imposibilidade por esta sala de apreciar unha infracción da lex artis [la sentencia solo fue recurrida por el Sergas y por su entidad aseguradora], coa consecuencia a efectos de indemnización que, nese caso, sería procedente”. Contra el fallo del TSXG se puede presentar recurso.